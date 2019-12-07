چشمان کویرنشینان به آسمان خشک شد/ کرمان تشنه است

خبرگزاری مهر - گروه استان ها؛ خشکسالی و بحران آب سال هاست که گلوی استان کویری کرمان را می فشارد و هر سال با آغاز فصل های پاییز و زمستان چشمان کویر تشنه لب لوت بر آسمان دوخته می شود تا شاید مرهمی بر زخم های چندین ساله این منطقه گذاشته شود.

اما هر سال این استان کویری از نعمت باران آنطور که باید و شاید بهره مند نمی شود و حالا خشکسالی های انباشته و کاهش نزولات آسمانی به بزرگترین درد کرمانی ها تبدیل شده است. امسال هم تاکنون خبری از بارش های امیدوارکننده در کرمان نبوده و در سال زراعی جاری آنگونه که کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان اعلام کرده کاهش ۴۰ درصدی بارش نسبت به سال گذشته را شاهد هستیم.

این در حالیست که بهار امسال بارندگی های خوبی را استان شاهد بودیم اما این بارندگی ها هم نتوانستند حریف خشکسالی های چندین ساله این دیار شوند.

کارشناسان و مسئولان از تغییر اقیلم و فرآیند بارش ها در جهان صحبت می کنند و معتقدند در چند سال اخیر اکثر بارش ها به سمت فصل بهار سوق پیدا کرده به گونه ای که دوره های بارش کم و با شدت زیاد را شاهد هستیم. این شرایط باعث افزایش خطر سیل، فرسایش خاک و از بین رفتن پوشش گیاهی می شود که تغذیه نشدن سفره های آب زیر زمینی را هم به دنبال دارد.

در حال حاضر ۷۰.۹ درصد استان تشنه لب کرمان با درجات مختلف خشکسالی مواجه است که شمال استان سهم بسزایی در این آمار دارد. این در حالیست که نیمه غربی و جنوب استان کرمان بیشترین مساحت نزدیک به نرمال را به خود اختصاص داده است.

کاهش ۴۰ درصدی نزولات آسمانی کرمان در سال زراعی جاری

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارندگی های سال زراعی امسال تا پایان آبان ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته است.

مریم سلاجقه میانگین بارش های ثبت شده در ایستگاههای سینوپتیک استان کرمان از ابتدای سال زراعی تا پایان آبان ماه جاری را ۱۳.۳ میلیمتر اعلام کرد و گفت: این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۲۱.۹ میلیمتر و بلند مدت ۷.۴ میلیمتر بود.

سلاجقه عنوان کرد: بر این اساس بارندگی های سال زراعی جاری پایان آبان در مقایسه با سال گذشته ۳۹.۵ درصد کاهش داشته و نسبت به بلندمدت ۸۰.۲ درصد افزایش داشته است.

بررسی ها نشان می دهد ۲۸.۴ درصد از مساحت کرمان در حد نرمال و ۷۰.۹ درصد مساحت استان دچار درجات مختلف خشکسالی خفیف تا شدید است وی با اشاره به اینکه میزان بارش ثبت شده آبان ماه ۹۸ در ایستگاههای سینوپتیک استان کرمان بین ۰.۹ تا ۵۱.۱ میلیمتر است، افزود: میانگین بارش در این ماه برابر با ۱۱.۶ میلیمتر و در مدت مشابه سال گذشته ۱۹.۷ میلیمتر و میانگین بارش در مدت مشابه بلند مدت ۶.۱ میلیمتر است که کاهش بارش ها نسبت به سال گذشته و افزایش نسبت به بلندمدت را شاهد هستیم.

سیطره خشکسالی بر ۷۰.۹ درصد استان کرمان

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان با اشاره به بررسی خشکسالی استان کرمان با استفاده از شاخص SPEI گفت: این بررسی ها نشان می دهد ۲۸.۴ درصد از مساحت کرمان در حد نرمال و ۷۰.۹ درصد مساحت استان دچار درجات مختلف خشکسالی خفیف تا شدید است.

سلاجقه با اشاره به اینکه نیمه غربی و جنوب استان کرمان بیشترین مساحت نزدیک به نرمال را به خود اختصاص داده است، بیان کرد: همچنین ۵۴.۱ درصد مساحت شهرستان کرمان با خشکسالی خفیف روبرو است.

وی با اشاره به خشکسالی های انباشته در استان کرمان اظهار کرد: با توجه به این شرایط صرفه جویی در مصرف آب باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کاهش ۱.۳ درجه ای دما در کرمان

مدیر کل هواشناسی استان کرمان هم در گفتگو با مهر با اشار به کاهش ۱.۳ درجه ای دمای آبان سال جاری نسبت به بلند مدت اظهار کرد: کهنوج و لاله زار به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین دمای این ماه را به خود اختصاص داده اند.

تورج جدیدی بیان کرد: میانگین دمای آبان ماه امسال در استان کرمان ۱۴.۹ درجه سلسیوس، در مدت مشابه سال گذشته ۱۶ و در بلند مدت ۱۶.۲ است.

وی ادامه داد: بر این اساس آبان امسال در استان کرمان شاهد کاهش ۱.۱ درجه ای میانگین دما نسبت به سال گذشته و کاهش ۱.۳ درجه ای نسبت به بلند مدت هستیم.

مشکل اصلی استان کرمان کم آبی است و عمق چاه های این منطقه هم اکنون به ۳۸۰ متر می رسد که برای حل این مشکل پروژه هایی دیده شده است محمدجواد فدایی استاندار کرمان چندی پیش در سفر رئیس جمهور به کرمان اعلام کرد: مشکل اصلی استان کرمان کم آبی است و عمق چاه های این منطقه هم اکنون به ۳۸۰ متر می رسد که برای حل این مشکل پروژه هایی دیده شده است.

رئیس جمهور هم درباره موضوع تامین آب آشامیدنی استان های کرمان و یزد گفت: مهمترین کاری که در سفر به کرمان انجام شد، تعیین مسئله آب آشامیدنی مردم این دو استان برای بازه زمانی ۳۰ سال آینده بود که این موضوع تصویب و عملیات آن توسط دولت و بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.

کاهش نزولات آسمانی، خشکسالی انباشته، رشد جمعیت و افزایش سطح زیر کشت باغات منجر به کاهش حجم ذخیره سفره های آب زیرزمینی شده است. این در حالیست که ادامه این روند افت کمی و کیفی منابع آب و بحرانی شدن بسیاری از دشت ها را به دنبال داشته است. استان کرمان از لحاظ منابع آب زیرزمینی وضعیت خوبی ندارد و بر اساس آمار اعلام شده از سوی مسئولان هر سال ۱.۱ میلیارد مترمکعب آب از منابع زیر زمینی برداشت منفی می شود.

حالا باید منتظر ماند و دید که آیا وعده های چندین ساله مسئولان بر خشکسالی چیره می شود یا این مهمان ناخوانده چندین ساله کرمان همچنان به تاخت و تاز در این استان ادامه می دهد.