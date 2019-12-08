کار ساخت آزادراه حمیل- ایلام-مهران-کربلا در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر شنبه در با اعضای شورا و شهردار سرابله از سد چناره به عنوان یکی از مطالبات استان یاد کرد که همه متفق القول خواستار اجرایی شدن آن هستند.

وی در ادامه از تلاش‌های انجام شده از جمله ورود این طرح به بودجه ۹۹ گفت و تصریح کرد: برای اجرایی شدن این طرح بایست مجوز ماده ۲۳ گرفته شود و در این مسیر تمام تلاش خود را بکار خواهیم بست.

استاندار ایلام در ادامه گفت: همزمان با تلاش های صورت گرفته برای آزاد راه پل زال چیلات نجف اشرف کار آزاد راه حمیل ایلام مهران کربلا نیز در دستور کار قرار گرفته و خوشبختانه فاز اول این طرح از طرف کرمانشاه در حال انجام است.

وی در ادامه به مسیر چرداول به ایلام اشاره کرد و گفت: این مسیر یکی از مهم ترین مسیرهای راه کربلا است و خوشبختانه کارهای بسیار خوبی در این زمینه انجام شده است و برای تکمیل نیازمند یک تونل دیگر هستیم که در دستور کار است.

وی در ادامه جهت تکمیل دریاچه توریستی سد سرابله دستور داد که ۷۰۰ میلیون تومان اختصاص داده شود.