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۱۹ آذر ۱۳۹۸، ۱۴:۰۴

طی یک هفته اخیر انجام شد؛

کشف ۱۴۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در عملیات پلیس استان مرکزی

کشف ۱۴۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در عملیات پلیس استان مرکزی

اراک- فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف ۱۴۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در عملیات های یک هفته گذشته پلیس این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن مفخمی شهرستانی اظهار داشت: برنامه های عملیاتی و پیشگیرانه در مبارزه با مواد مخدر یکی از مهمترین اولویت های اجرایی پلیس استان است که با این رویکرد کشفیات و دستگیری های قابل توجهی در مبارزه با قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدر صورت گرفته است.

این مقام انتظامی با اشاره به کشفیات یک هفته پلیس استان  اضافه کرد: در این عملیات ها ۱۴۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ۶ نفر از قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر دستگیر شدند.

وی در ادامه افزود: از این میزان کشفیات مقدار ۷۲ کیلوگرم مواد مخدر در ادامه عملیات های پیشگیرانه در ورود مواد مخدر به استان و برخورد با قاچاقچیان در یک عملیات مشترک پلیسی در یکی از استان های غربی کشور کشف شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطر نشان کرد: طرح های عملیاتی پلیس در مبارزه با مواد مخدر با قاطعیت ادامه داشته و شهروندان در کلیه ساعات شبانه روز می توانند در صورت اطلاع از هر گونه اخبار در این خصوص، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

کد مطلب 4794215

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