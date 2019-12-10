کشف ۱۴۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در عملیات پلیس استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن مفخمی شهرستانی اظهار داشت: برنامه های عملیاتی و پیشگیرانه در مبارزه با مواد مخدر یکی از مهمترین اولویت های اجرایی پلیس استان است که با این رویکرد کشفیات و دستگیری های قابل توجهی در مبارزه با قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدر صورت گرفته است.

این مقام انتظامی با اشاره به کشفیات یک هفته پلیس استان اضافه کرد: در این عملیات ها ۱۴۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ۶ نفر از قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر دستگیر شدند.

وی در ادامه افزود: از این میزان کشفیات مقدار ۷۲ کیلوگرم مواد مخدر در ادامه عملیات های پیشگیرانه در ورود مواد مخدر به استان و برخورد با قاچاقچیان در یک عملیات مشترک پلیسی در یکی از استان های غربی کشور کشف شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطر نشان کرد: طرح های عملیاتی پلیس در مبارزه با مواد مخدر با قاطعیت ادامه داشته و شهروندان در کلیه ساعات شبانه روز می توانند در صورت اطلاع از هر گونه اخبار در این خصوص، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.