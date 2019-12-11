حضور در مسابقات ارتش های جهان موجب ارتقای توان بازدارندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ محمودی معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم تجلیل از نفرات برتر مسابقات بین المللی نظامی روسیه، اظهار داشت: این مسابقات که در سطح نیروهای مسلح کشورهای مختلف برگزار می شود، خود یک عامل بازدارنده است.

وی با بیان اینکه کسی که به موقع و با کیفیت از سلاح خود استفاده کند در عرصه جنگ و نبرد هم پیروز خواهد شد، گفت: تلاش نیروهای ما در دستیابی به اهداف و کسب جایگاهی در خور جمهوری اسلامی ستودنی و ارزشمند است.

امیر محمودی با اشاره به اینکه از مولفه های توان رزمی، نیروی انسانی، تحرک، ارتباط و هماهنگی بین نیروها است، گفت: تیم های شرکت کننده در این مسابقات به نوعی خود را درگیر صحنه رزم می بینند و در واقع این مسابقات صحنه های نبرد را به تصویر می کشد.

وی با بیان اینکه پیامبر اسلام بر آموزش ۳ ورزش سوارکاری، تیراندازی و شنا تاکید کرده اند، گفت: امروز سوارکاری برابر با تخصص استفاده از نفربر، تانک و هواپیما می باشد. هدف از رفتن در این مسابقات این است که از تجهیزاتشان خوب استفاده کنیم و توان خود را بسنجیم و عامل بازدارنده در برابر دشمنان باشیم.

امیر محمودی گفت: در دوران دفاع مقدس لشکر و تیپ و گردانی موفق بود که همه نفرات آموزش خوب دیده باشند و قدرت برتری خود را بر دشمن تحمیل کنند. و در آن دوران هر جا که تحرک لازم را داشتیم دشمن زمین گیر می شد. ان شاءالله از تجربیات این مسابقات استفاده شود و بر قابلیت های نظامی ما در حوزه دریایی، زمینی و پدافندی و هوایی افزوده گردد. امیدواریم در سالهای آینده در حجم گسترده تر و در رشته های بیشتر بتوانیم در این مسابقات بین المللی شرکت و افتخارآفرین باشیم.