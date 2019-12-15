تاریخ شفاهی «سردار غلامپور» و «شهید غلامی»

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله جعفری، مدیر انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با اشاره به افتتاح دهمین نمایشگاه کتاب دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و مقاومت گفت: همزمان با کنگره ملی ۱۵۰۰ شهید استان هرمزگان، دهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس از ۲۳ تا ۲۹ آذرماه در مصلای بندرعباس برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با ۱۵۰ عنوان کتاب در این نمایشگاه حضور فعالی خواهد داشت، بیان کرد: امسال در دهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس قریب به ۱۵ عنوان اطلس، ۳۵ عنوان پژوهش‌های موضوعی، ۲۰ عنوان کتاب‌های نبردی، ۱۵ عنوان ترجمه، ۱۰ عنوان کتاب‌های مربوط به تاریخ جنگ ایران و عراق، ۷ عنوان کتاب‌های مربوط به فرماندهان و راویان شهید، ۹ عنوان اسناد سازمان ملل، ۸ عنوان ارتباط دفاع مقدس با رهبری، ۴ عنوان آثار ادبی و ۱۰ عنوان کتب تاریخ شفاهی از تولیدات مرکز به مخاطبان عرضه خواهد شد.

مدیر انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با اعلام این خبر که سردار علی‌محمد نائینی ریاست مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در روز اول نمایشگاه در غرفه مرکز حضور خواهد داشت گفت: در روزهایی که نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس برپاست، بنده و همکارانم برای علاقه‌مندان در حوزه دفاع مقدس نسبت به آثار تولیدی این مرکز توضیحات لازم را ارائه خواهیم داد.

وی افزود: در این نمایشگاه برای علاقه‌مندان به کتب دفاع مقدس۲۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب‌ها در نظر گرفته‌ایم.