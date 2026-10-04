سپاه و بسیج در صف اول خدمتگزاری به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد شامگاه یکشنبه در حاشیه اجرای پویش «پناه امن» بهزیستی بر حمایت و پشتیبانی سپاه و بسیج از این طرح تأکید کرد.

سردار موحد با اعلام پیوستن سپاه کربلا به پویش «پناه امن»، و حمایت همه جانبه از آن اظهار کرد: سپاه و بسیج خود را خادم مردم می‌دانند و هرجا مسئله‌ای در حوزه خدمت‌رسانی به مردم و به‌ویژه اقشار نیازمند وجود داشته باشد، خود را موظف به حضور و پشتیبانی می‌دانند.

وی افزود: مجموعه سپاه و بسیج همواره تلاش می‌کند در صف اول خدمتگزاری به مردم حضور داشته باشد و در کنار دستگاه‌های خدمت‌رسان، برای کاهش مشکلات و حمایت از اقشار کم‌برخوردار نقش‌آفرینی کند.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به اهمیت پویش «پناه امن» خاطرنشان کرد: حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و ایجاد پشتوانه‌ای برای آنان در زمان بروز حوادث و بلایای طبیعی، اقدامی ارزشمند است و سپاه کربلا در حد توان خود از این طرح پشتیبانی خواهد کرد.

سردار موحد همچنین ضمن قدردانی از مدیرکل بهزیستی مازندران، معاونان و مجموعه بزرگ بهزیستی استان، از تلاش‌های این مجموعه در حوزه مسائل اجتماعی و خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند تقدیر کرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای بازدید از مراکز شبانه‌روزی بهزیستی و کمپ ماده ۱۶ بهزیستی در قاجاریل در هفته آینده خبر داد و بر استمرار همکاری و تعامل میان سپاه کربلا و بهزیستی استان تأکید کرد.

پویش «پناه امن» به عنوان یک طرح تکمیلی بیمه‌ای برای خانوارهای تحت پوشش بهزیستی در دهک‌های یک تا سه استان مازندران، با هدف ایجاد پوشش بیمه‌ای در برابر حوادث و بلایای طبیعی اجرا می‌شود.

این طرح به صورت پایلوت در مازندران و برای بیش از ۱۰۷ هزار خانوار دهک‌های یک تا سه تحت حمایت بهزیستی استان پیش‌بینی شده و بر اساس اعلام مجریان، پوشش بیمه‌ای حوادث طبیعی تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را برای خانوارهای مشمول فراهم می‌کند.

در پایان لوح تقدیر و تابلویی نفیس که به همت یکی از مددجویان ناشنوای بهزیستی تهیه شده بود، به سردار موحد، فرمانده سپاه کربلا، اهدا شد.

همچنین سردار موحد در راستای قدردانی از این مددجوی ناشنوا، هدیه‌ای را به وی اختصاص داد که از سوی مدیرکل بهزیستی استان به این مددجو تقدیم خواهد شد.