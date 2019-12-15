دستگیری سارق خودرو جک/شلیک ۴ تیر مستقیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سعدالله گزافی، گفت: واحد گشت پلیس آگاهی هنگام گشت زنی به یک دستگاه خودرو شاسی جک مظنون شدند که پس از استعلام از مرکز پیام، مشخص شد که خودرو سرقتی بوده و در دوم آذر به سرقت رفته است.

وی عنوان کرد: سر اکیپ گشت برای توقف خودروی سرقتی چندین مرتبه به راننده دستور ایست داد ولی راننده خودروی جک بدون توجه به فرمان های پلیسی با افزایش سرعت و انجام حرکات مارپیچ که باعث رعب و وحشت شهروندان شده بود، از محل گریخت.

گزافی عنوان کرد: مجددا به وی دستور توقف و دعوت به آرامش داده می شود ولی راننده بدون توجه به هشدارهای پلیسی همچنان با سرعت بسیار بالا به سمت خیابان شوش حرکت کرد.

رئیس مرکز عملیات پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: هماهنگی لحظه به لحظه بین اکیپ گشت و مرکز پیام پلیس آگاهی به منظور مهار خودرو سرقتی انجام شد که در همین هنگام خودرو جک وارد خیابان وحدت اسلامی و حرکت در جهت خلاف حرکت خودروها کرد و حتی قصد واژگونی و آسیب رساندن به خودروی پلیس را داشت با هوشیاری راننده گشت خودرو، خودروی پلیس کنترل شد.

گزافی با بیان اینکه برای توقف خودرو و جلوگیری از ورود خسارت های احتمالی به شهروندان سه تیر هوایی شلیک شد، بیان داشت: باز هم راننده جک به حرکت ادامه داد و به ۵ خودرو شهروندان آسیب رساند.

گزافی ابراز داشت: با توجه به وضعیت موجود در صحنه حادثه و برای حفظ جان شهروندان و جلوگیری از حوادث جبران ناپذیر افسر اکیپ ۴ تیر به سمت لاستیک عقب و جلو خودرو شلیک ولی با اصابت گلوله ها، راننده خودرو همچنان به فرار ادامه داده و به چند خودروی پارک شده و عبوری برخورد می کند.

رئیس مرکز عملیات پلیس آگاهی پایتخت گفت: سرانجام پس از طی مسافتی خودروی مذکور متوقف و متهم به صورت پیاده از محل فرار تا اینکه پس از مدتی تعقیب و گریز، وی دستگیر می شود.

گزافی با اشاره به اینکه متهم علاوه بر ورود خسارت مالی به چند خودرو، ۲ تن از رانندگان خودروها را مصدوم کرده است، گفت: متهم که حامد نام و ۲۲ ساله است پس از دستگیری در بازجوئی اولیه اظهار داشت معتاد به مواد مخدر شیشه می باشم و در دوم آذرماه امسال خودرو را در جلوی تعمیرگاه هنگامی که مالک خودرو از خودرو پیاده شد از وی سرقت کردم.

این مقام پلیس افزود: متهم برای تحقیقات تکمیلی و سیر مراحل قانونی با دستور مقام قضائی در اختیار اداره دوم پلیس آگاهی قرار دارد.