خبرگزاری مهر- گروه استان ها: به دنبال تشدید آلودگی هوا و همچنین بارندگی در برخی استان‌های کشور مدارس تعدادی از شهرها و شهرستان‌های کشور تعطیل اعلام‌شده است. جزئیات تاخیر یا تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات در تعدادی از استان‌های کشور در زیر می‌آید.

به‌جز شهرستان طالقان و بخش آسارا؛ مدارس استان البرز دوشنبه تعطیل شد

معاون عمرانی استانداری البرز گفت: همه مقاطع تحصیلی، مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی استان البرز به‌جز بخش آسارا و شهرستان طالقان فردا تعطیل شد.

علی درویش پور عصر یکشنبه در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان، گفت: با توجه به پایداری آلودگی هوا و افزایش غلظت آلاینده ها برای تمامی گروه ها شرایط ناسالم است و به هیمن جهت توصیه می شود شهروندان بطور جد از سفرهای غیر ضرور خودداری نمایند.

وی تاکید کرد: دستگاه های دولتی روز دوشنبه از ماموریت غیر ضرور خودداری کنند. معاون عمرانی استانداری البرز گفت: والدین شاغلی که فرزندانشان به مهدکودک می روند و افرادی که ناراحتی های تنفسی دارند با مرخصی آنها مساعدت شود.

درویش پور تصریح کرد: معادن شن و ماسه و صنایع آلاینده به طور موقت فردا غیر فعال هستند. وی عنوان کرد: اکیپ های حلال احمر در سطح استان مستقر باشند.

معاون عمرانی استانداری البرز اشاره کرد: واحدهای تولید و فروش بتون فردا تعطیل هستند و محدودیت تردد خودروهای سنگین از ساعت ۶ صبح تا ۱۸ مقرر شود. درویش پور گفت: شهرداری ها به طور جد از فعالیت های عمرانی و آلاینده خودداری کنند.

وی همچنین اضافه کرد: اتوبوس های کرج و فردیس فردا نیم بها هستند. معاون عمرانی استانداری البرز افزود: ممنوعیت تردد خودروهای دودزا به طور جد اعمال شود.

مدارس تبریز و برخی از شهرهای آذربایجان شرقی تعطیل شد

به دلیل آلودگی شدید هوا در شهر تبریز و تداوم آلایندگی هوا، براساس تصمیم کارگروه ویژه آلودگی هوا، فردا دوشنبه ۲۵ آذرماه تمام مقاطع تحصیلی در تـبـریـز در دو شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل است.

همچنین فردا تمام مدارس سردرود، خسروشاه، باسمنج، اسکو و شهر جدید سهند در دو شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل است.

مدارس استان تهران جز دماوند و فیروزکوه دوشنبه تعطیل است

محمد تقی‌زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به استمرار آلودگی هوا و بر اساس تصمیماتی که در جلسه کمیته اضطرار اتخاذ شد و با توجه به پایش هایی که از طریق ایستگاه های سنجش در خصوص آلاینده ها داشته ایم، همچنان وضعیت ناسالم را در شهر تهران و شهرستان های دیگر خواهیم داشت.

تقی زاده افزود: شاخص ها به نحوی است که استمرار محدودیت ها وجود دارد و تمهیداتی که در روز گذشته اتخاذ شده بود در شهر تهران و شهرستان های استان تهران را ادامه خواهیم داد.

وی در خصوص تمهیدات اتخاذ شده بیان داشت: تعطیلی مدارس در همه مقاطع در شهر و استان تهران به استثنا ۲ شهرستان فیروزکوه و دماوند از جمله این تمهیدات است لذا اعلام می کنیم که مدارس استان تهران جز دماوند و فیروزکوه دوشنبه تعطیل است.

معاون استاندار تهران با تاکید بر اینکه رودهن و پردیس نیز جز شهرستان هایی است که مدارس آنها تعطیل خواهند بود عنوان داشت: محدودیت های ویژه از جمله تردد کامیون ها در سطح شهرها وجود دارد و طرح زوج و فرد از درب منازل را نیز برای فردا خواهیم داشت.

وی گفت: عدم فعالیت کارگاه ها و تولیدی های بتنی و معادن شن و ماسه در سطح شهر و استان تهران برقرار است و فعالیت های عمرانی نیز که سبب انباشت آلایندگی ها نیز شود محدودیت همچنان در سطح شهر تهران ممنوع می باشد.

تقی زاده اظهار داشت: توصیه و تاکید ما بر این است شهروندان به ویژه بیماران قلبی و ریوی از سفرهای غیر ضرور در سطح شهر و استان حتی الامکان اجتناب کنند.

مراکز آموزشی و دانشگاه های استان تهران فردا تعطیل شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت: مراکز آموزشی و دانشگاه های استان تهران به جز فیروزکوه و دماوند فردا تعطیل است.

محمد تقی زاده عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از تعطیلی مراکز آموزشی دانشگاه های استان تهران به جز فیروزکوه و دماوند برای فردا روز دوشنبه ۲۵ آذرماه خبر داد.

تقی زاده با اشاره به افزایش شاخص آلایندگی هوای تهران اظهار داشت: کلیه مراکز آموزشی دانشگاه ها برای فردا تعطیل شد.



وی همچنین اعلام کرد: تعطیلی دانشگاه ها صرفا مربوط به مراکز آموزشی بوده و مراکز اداری واحدهای دانشگاهی را شامل نمی شود.

فردا مدارس اصفهان و برخی از شهرستانها تعطیل است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: به علت پایداری جوی و سکون هوا روز دوشنبه تمام مقاطع تحصیلی شش گانه در شهر اصفهان و برخی از شهرستانهای استان اصفهان تعطیل اعلام شد.

منصور شیشه فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پایداری جوی و آلودگی هوا و اعلام شاخص کیفی هوا توسط هواشناسی و تشکیل کارگروه اضطرار آلودگی هوا در بعداز ظهر روز یکشنبه اظهار داشت: تمام مقاطع تحصیلی و مراکز پیش دبستانی و مهدکودک ها در مناطق شش گانه آموزش و پرورش در شهر اصفهان و شهرهای جرقویه سفلی، سگزی، زرین شهر، باغ بهادران، فولادشهر، پیربکران، مبارکه، شاهین شهر، برخوار، خمینی شهر، نجف آباد و فلاورجان در روز دوشنبه ۲۵ آذرماه تعطیل است.

وی افزود: توصیه می شود گروه های حساس از تردد و ورزش در فضای باز اجتناب کنند.

همه مدارس استان بوشهر در نوبت صبح و بعدازظهر دوشنبه تعطیل است

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: به علت بارش شدیدی باران، همه مدارس استان بوشهر در نوبت صبح و بعد از ظهر فردا تعطیل است.

مجید اجرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به علت بارندگی و تشدید ناپایداری‌های جوی با تصمیمات اتخاذ شده همه مدارس استان بوشهر در نوبت صبح و بعد از ظهر دوشنبه تعطیل اعلام شد.

وی افزود: هنوز تصمیمی در مورد روز سه شنبه گرفته نشده است.

گفتنی است بر اساس اعلام استاندار بوشهر، طی هفته جاری شاهد بارندگی شدید و بی‌سابقه‌ای در استان خواهیم بود.

هوای قزوین فردا ناسالم است/ مدارس شهرستان آبیک تعطیل است

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: به دلیل ورود آلودگی از غرب کشور فردا هوای استان قزوین در حالت ناسالم قرار خواهد گرفت و مدارس شهرستان آبیک به دلیل شدت آلودگی یبشتر تعطیل است.

قدرت الله مهدیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هوای استان قزوین متاثر از آلودگی منطقه غرب کشور فردا دوشنبه در وضعیت ناسالم قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: در طبقه بندی وضعیت هوا از صفر تا ۵۰ وضعیت سالم، ۵۱ تا ۱۰۰ شرایط قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم و از ۱۵۱ به بالا در وضعیت بحرانی وخطرناک است که پیش بینی می شود وضعیت استان از ۱۱۲ عبور کند و در شرایط ناسالم قرار بگیرد.

مهدیخانی تصریح کرد: هواشناسی از اواسط وقت فردا دوشنبه احتمال بارندگی در برخی مناطق را پیش بینی کرده که می تواند آلودگی ها را کاهش دهد.

وی گفت: متاسفانه گرد و غبار ناشی از دشت الله آباد، آلودگی سیمان آبیک و نیروگاه در کنار ورود هوای ناسالم وضعیت شهرستان آبیک را کمی ناسالم تر کرده و در شرایطی است که از کودکان و افراد سالخورده و کسانی که بیماریهای قلبی و عروقی دارند درخواست می شود از منزل خارج نشوند.

مهدی خانی یادآورشد: با هماهنگی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین و استاندار محترم تصمیم گرفته شد که تمامی مقاطع تحصیلی در شهرستان آبیک فردا تعطیل شوند تا سلامت دانش آموزان به مخاطره نیفتد.

وی گفت: برای تعطیلی مدارس شهرستان قزوین فعلا تصمیم گرفته نشده و در جلسه ای که تا ساعاتی دیگر با حضور استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش و مسئولان محیط زیست تشکیل خواهد شد برای مدارس قزوین هم تصمیم گیری خواهد شد که مراتب به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

تعطیلی مدارس اراک و ساوه در روز دوشنبه / دانشگاه های ساوه هم فردا تعطیل است

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی گفت: با تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوای مدارس اراک و ساوه و دانشگاه های ساوه در نوبت صبح فردا تعطیل است.

میرزایی افزود: با تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوای اراک، به دلیل افزایش شدید آلاینده های جوی، تمام مدارس شهر اراک در تمامی مقاطع تحصیلی در شهر و روستا در نوبت صبح فردا دوشنبه ۲۵ آذر تعطیل است.

فرماندار ساوه هم اعلام کرد به دلیل آلودگی هوا تمام مدارس نوبت صبح و عصر شهر و روستای شهرستان ساوه و دانشگاه های این شهرستان فردا دوشنبه ۲۵ آذر تعطیل است و ادارات ساوه هم با تاخیر یک ساعت و نیم آغاز به کار می کنند. یادآور می شود امروز هم مدارس شهرستان اراک در نوبت صبح و عصر تعطیل بود.

مدارس شهر قم دوشنبه تعطیل شد

تمامی مدارس قم در نوبت صبح و عصر فردا دوشنبه به علت آلودگی هوا تعطیل اعلام شد.

با توجه به پیشنهاد کمیته اضطرار آلودگی هوا و موافقت استاندار قم تمامی پیش دبستانی‌ها، مهدکودک‌ها و مدارس شهر قم در دوره‌های مختلف تحصیلی و در نوبت صبح و عصر فردا دوشنبه ۲۵ آذرماه تعطیل است.

لازم به ذکر است: دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های قم و تمام مدارس بخش‌ها و روستاهای استان قم فردا دوشنبه تعطیل نیستند.

همه مهدهای کودک، پیش دبستانی‌ها و مدارس شهر قم و همچنین بخش‌های سلفچگان و مرکزی امروز یکشنبه به علت آلودگی هوا تعطیل اعلام شده بود.