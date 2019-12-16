به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه ششمین فستیوال موسیقی نواحی آینه دار یکشنبه شب بیست و چهارم آذرماه با قدردانی از هنرمندان پیشکسوت این عرصه در تالار وحدت تهران با اجرای منصور ضابطیان برگزار شد.

در ابتدای مراسم «موسیقی زورخانه - موسیقی مرشد زورخانه و ورزش باستانی» با هنرمندی مرشد امیرمسعود خسروی و ورزشکارانی از گود زورخانه باب الحوائج پیش روی مخاطبان قرار گرفت. پس از این اجرا نیز بخشی علیرضا سلیمانی از نوازندگان دوتار موسیقی منطقه خراسان و از شاگردان حاج قربان سلیمانی به مناسب ثبت جهانی نوازندگی ساز دو تار قطعاتی را اجرا کرد.

تشکر از استادان در روزهای ثبت جهانی دوتار

اما در بخش اول اهدای تندیس‌ها که به موسیقی شمال خراسان اختصاص داشت، ستاد برگزاری فستیوال از استاد عیسی قلی‌پور، استاد رمضانعلی سلطانی، استاد حسین عزیزی پور ، استاد حیدر علی عاشق، استاد فریدون غلامی، استاد علیرضا سلیمانی در حضور محمود دولت آبادی قدردانی کرد.

بعد از اجرای این بخش نوبت به نمایش نماهنگی از اجراهای مختلف ششمین فستیوال موسیقی نواحی آینه دار رسید و پس از آن ادوارد کشیشیان و مارتین نظری از هنرمندان ارامنه با نوازندگی آکاردئون و نقاره به اجرای برنامه پرداختند.

در بخش دوم اهدای تندیس‌ها که به قدردانی از هنرمندان موسیقی تهران اختصاص داشت از حسن زندباف آهنگساز و موسیقیدان، محمد منتشری خواننده موسیقی ایرانی، سوسن اصلانی نوازنده سنتور در حضور هوشنگ ستوده پژوهشگر موسیقی قدردانی شد. این در حالی است که عبدالله انوار نیز تندیسی را به هوشنگ ستوده اهدا کرد.

فستیوال هشت ساله‌ای که در هفت دوره برگزار می‌شود

علی مغازه‌ای دبیر هنری ششمین فستیوال موسیقی نواحی آینه دار نیز بعد از اجرای این بخش ضمن ارائه کزارشی از روند برگزاری این رویداد گفت: در شان موسیقی ایران و تهران بود که از استاد هوشنگ ستوده در تالار وحدت به بهانه برگزاری این رویداد قدردانی کنیم. امروز استاد عبدالله انوار نیز به فستیوال ما منت گذاشتند و من از آنها معذرت می‌خواهم که با آمدن روی صحنه فشار زیادی را تحمل کردند.

وی ادامه داد: در سال گذشته اعلام کردیم که این رویداد در هشت دوره به اتمام می‌رسد اما به این نتیجه رسیدیم که این رویداد را در قالب هفت اقلیم موسیقی ایران در هفت دوره برگزار کنیم که آثار ارائه شده در آن بتواند به نسل آینده مخاطبان موسیقی نواحی سرزمین ایران تقدیم شود. البته من لازم می‌دانم از بهروز وجدانی که در ثبت شیوه نوازندگی دو تار زحمات زیادی را در این حوزه کشید قدردانی کنم. قدردانی که پس از ثبت در پشت پرده باقی ماند و کسی به این زحمات توجهی نکرد. من لازم می‌دانم در این جا از بانوان هنرمند نیز قدردانی کنم که در این سال‌ها زحمات زیادی در حوزه موسیقی متقبل شدند.

قدردانی از هنرمندان طالقانی و کومشی در حضور استاد

مغازه‌ای ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری فستیوال موسیقی نواحی آینه دار تصریح کرد: حاصل تلاش ما هیچ نیست مگر امیدمان به یک رویا و آن بازشناسی موسیقی اقوام ایران و پاسداشت آن که وظیفه همه ماست.

پس از صحبت‌های مغازه‌ای نوبت به اجرای هنرمندانی از موسیقی منطقه طالقان رسید که در این بخش دو هنرمند پیشکسوت فتح‌الله قرقی و فتح‌الله محبی این عرصه به سرنانوازی و نقاره‌زنی پرداختند.

بعد از اجرای این بخش نوبت به اهدای تندیس هنرمندان شرکت کننده بخش موسیقی نواحی طالقان و کومش در حضور داریوش طلایی نوازنده پیشکسوت تار و سه تار رسید که در این بخش از علی گیلوری، احمد قورچی بل، صدرالله اندیجی، فرخ الله قرقی، فتح‌الله محبی با اهدای تندیس قدردانی به عمل آمد.

ضیافت هنرمندان ترکمن صحرا با زخمه‌های سازهای صحرا

بخش دیگر مراسم به اجرای موسیقی منطقه ترکمن صحرا اختصاص داشت که در این قسمت باغشی گردی برزین از هنرمندان شناخته شده این منطقه از کشورمان قطعاتی را پیش روی مخاطبان قرار داد.

پس از اجرای این برنامه در حضور علی ثابت نیا مدیرعامل انجمن موسیقی ایران از دردی توریک، عاشور محمد بال یخمز، آراز محمد باخوشی، برات علی یگانه، تقی یوسف نیا، احمد کشواد، آشور گلدی برزین، گلایام ایوی به عنوان هنرمندان موسیقی ترکمن با اهدای تندیس فستیوال قدردانی شد.

در این قسمت از برنامه و پس از اجرای تندیس‌ها آخرین اجرای ششمین فستیوال موسیقی نواحی آینه دار در قالب یک لالایی مربوط به موسیقی منطقه ترکمن با هنرمندی محمد ایلی و گلایم ایلی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

ششمین فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» روزهای ۲۰ تا ۲۲ آذر ماه سال جاری با تمرکز روی موسیقی مناطق ترکمن صحرا، شمال خراسان و جنوب البرز به دبیری هنری علی مغازه‌ای در تالار رودکی برگزار شد.