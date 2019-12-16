نایب قهرمانی پینگ پنگ باز قمی در تور نوجوانان کشور

محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابتهای تور تنیس روی میز نوجوانان پسر کشور که در سنندج جریان داشت، روز یکشنبه به پایان رسید و حاصل آن موفقیت پینگ پنگ باز قمی در قرار گرفتن در جمع برترینهای این رقابتها بود.
وی افزود: این موفقیت ارزشمند برای تنیس روی میز قم زمانی به دست آمد که سید علی سجادیان استعداد آینده دار تنیس روی میز قم موفق شد تا دیدار نهایی این رقابتها پیش برود و در نهایت با شکست برابر آریا نصیری پینگ پنگ باز تهرانی به مقام نایب قهرمانی رسید.
رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: سجادیان در دیدار نیمه نهایی برابر رقیب خوشنام و عنوان دار خود محمد امین صمدی از تهران در یک بازی دیدنی ۳ بر یک به پیروزی رسید و با این پیروزی راهی دیدار پایانی شد و شکست او در دیدار پایانی از ارزش این موفقیت نمیکاهد.
عموییان بیان داشت: محمد حسن حبیبی پینگ پنگ باز آینده دار قمی به همراه پرهام حکانی دیگر نماینده شایسته قم نیز تا مرحله یک شانزدهم نهایی این مسابقات پیش آمدند اما نتوانستند به جمع ۱۶ نفر برتر برسند.
وی عنوان کرد: علی سجادیان، مهدی حشم بان، علیرضا رضایی فرد، علی باقرزادگان، پرهام حکانی، امین شاهد، محمد حسن حبیبی و محمد رضا سیفی بازیکنان اعزامی قم به سنندج بودند و سرپرستی این تیم را سعید آذرنوش و مربیگری تیم را حمید قائمی بر عهده داشتند.
وی افزود: این موفقیت ارزشمند برای تنیس روی میز قم زمانی به دست آمد که سید علی سجادیان استعداد آینده دار تنیس روی میز قم موفق شد تا دیدار نهایی این رقابتها پیش برود و در نهایت با شکست برابر آریا نصیری پینگ پنگ باز تهرانی به مقام نایب قهرمانی رسید.
رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: سجادیان در دیدار نیمه نهایی برابر رقیب خوشنام و عنوان دار خود محمد امین صمدی از تهران در یک بازی دیدنی ۳ بر یک به پیروزی رسید و با این پیروزی راهی دیدار پایانی شد و شکست او در دیدار پایانی از ارزش این موفقیت نمیکاهد.
عموییان بیان داشت: محمد حسن حبیبی پینگ پنگ باز آینده دار قمی به همراه پرهام حکانی دیگر نماینده شایسته قم نیز تا مرحله یک شانزدهم نهایی این مسابقات پیش آمدند اما نتوانستند به جمع ۱۶ نفر برتر برسند.
وی عنوان کرد: علی سجادیان، مهدی حشم بان، علیرضا رضایی فرد، علی باقرزادگان، پرهام حکانی، امین شاهد، محمد حسن حبیبی و محمد رضا سیفی بازیکنان اعزامی قم به سنندج بودند و سرپرستی این تیم را سعید آذرنوش و مربیگری تیم را حمید قائمی بر عهده داشتند.
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