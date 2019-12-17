به گزارش خبرنگار مهر، محمد روح الامینی ظهر سه شنبه در بازدید از دفتر سرپرستی خبرگزاری مهر استان یزد در اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد اظهار داشت: برای اثرگذاری بیشتر فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی و موسسات زیرمجموعه این سازمان، تعامل دوسویه نیاز است.

وی با اشاره به اینکه در ستاد مرکزی تعامل خوبی میان سازمان تبلیغات اسلامی، خبرگزاری مهر، حوزه هنری و دیگر موسسات وجود دارد، افزود: این فرآیند باید در استانها نیز به شکل بهتری تقویت شود.

روح الامینی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت رسانه به درستی در حوزه ترویج فرهنگ دینی استفاده شود، عنوان کرد: خبرگزاری مهر یکی از ظرفیت های مهم در این زمینه است که امیدواریم با تقویت تعامل دفاتر استانی با ادارات تبلیغات اسلامی، این ظرفیت به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مردم به سمت شبکه های اجتماعی تمایل پیدا کرده اند، افزود: باید از این ظرفیت نیز در زمینه تحقق اهداف سازمان تبلیغات اسلامی بهره گرفته شود.

مدیر خبرگزاری مهر استان یزد نیز در این دیدار با اشاره به اینکه دفاتر استانی خبرگزاری مهر نیازمند تقویت هستند، اظهار داشت: در استان یزد تعامل خوبی میان خبرگزاری مهر و اداره کل تبلیغات اسلامی برقرار است.

نیره شفیعی پور عنوان کرد: در صورتی که بستر مناسب برای فعالیت بیشتر خبرگزاری مهر در استانها با بهره گیری از خبرنگاران حرفه ای فراهم شود، به طور قطع این رسانه قدرت رقابت بیشتری با سایر رسانه ها پیدا می کند.

وی بیان کرد: همچنین با ایجاد بستر مناسب می توان اخبار و مطالب خبرگزاری مهر را در شبکه های اجتماعی به شکل گسترده تری بازنشر داد و به این شکل طیف وسیع‌تری از مخاطبان زیر پوشش قرار می گیرند.

به گزارش مهر، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی امروز در سفر به استان یزد از یکی از مدارس صدرا بازدید کرد همچنین با حضور در حوزه هنری یزد با رئیس حوزه دیدار و گفتگو کرد و سپس در جمع کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد حاضر شد و به سئوالات آنها پاسخ داد.

عکس: مجید دهقانی زاده