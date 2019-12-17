به گزارش خبرنگار مهر، احمد اشرفی شامگاه سهشنبه در مراسم وحدت بین حوزه و دانشگاه با موضوع علم و پژوهش و راههای دستیابی به مقام مرجعیت علمی جهان از منظر بیانیه گام دوم انقلاب به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود با طرح این پرسش که چرا باید دانشآموزی تربیت کنیم که تست زن ماهر و قهاری باشد، ابراز داشت: مافیای کنکور و کتابهای آموزشی مختلف پیرامون کنکور باید از بین برود زیرا این مباحث ضربه بهنظام آموزشی را به دنبال خواهد داشت.
وی بابیان اینکه خود خدا انسان را پژوهش محور آفریدن است و باید با تکیهبر همین اصل کشور را از مشکلات عبور دهیم، افزود: زیرساختهای آموزشی نیاز به اصلاح دارد برای رسیدن به این مهم باید بازنگری در نظام آموزشی کشور صورت گیرد و کارآمد شود سپس با ایجاد اتاقهای فکر به اصلاح آن دستیافت.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شاهرود بابیان اینکه کلمه علم با مشتقات آن ۸۰۰ بار در قرآن ذکرشده است، ابراز داشت: ظرفیتها و قابلیتهای خوبی در کشور ایجادشده است که علیرغم وجود مشکلات باید نیمهپر لیوان را دید و دستاوردهای علمی را مطرح کرد.
مقاله محوری شدن دانشگاهها کمکی به حل مشکلات نمیکند
اشرفی بابیان اینکه سازمان های موازی در زمینه علمی باید یکپارچهسازی شوند، افزود: خیّران بسیاری در حوزه مسجد و مدرسهسازی و غیره وجود دارد اما در زمینه پژوهش خیران ورودی نداشتند که میبایست با استفاده از ظرفیت اوقاف توانمندی خیران در حوزه پژوهش به کار گرفته شود زیرا دولت قادر به اختصاص بودجه به این حوزه نیست.
وی بابیان اینکه مقاله محور بودن دانشگاهها نتوانسته مشکلات موجود در جامعه را رفع کند، ابراز داشت: اگر میخواهیم روی پای خود بایستیم چاره ای جز روی آوردن به استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان نداریم که باید اراده حمایت از آنها در بین مسئولان ایجاد شود.
استاد دانشگاه آزاد شاهرود بابیان اینکه دشمن از رسیدن کشورهای مسلمان به قلههای علمی در هراس است، تصریح کرد: آسیبشناسی، استفاده از تجربیات سایر کشورها، بها دادن به جوانان، ایجاد تورهای علمی برای اساتید و دانشجویان از جمله راهکارهای لازم برای رسیدن به الزامات تمدن و فرهنگ است.
علم و دین مکمل یکدیگر
استاد حوزه و دانشگاه نیز بابیان اینکه حوزویان و دانشگاهیان باید جایگاه خود را بهدرستی بشناسند، ابراز داشت: در دنیای کنونی علم بسیار مهم و باید پخته باشد تا استفادهکنندگان از آن بدون احساس خستگی بتوانند پاسخگوی مشکلات جامعه باشند.
حجتالاسلام علی شریعتمدار طهرانی بابیان اینکه علم دو بعد جسمی و روحی، دنیوی و اخروی دارد، تصریح کرد: با درک این موضوع علم باید تامین کننده معاش و معاد انسان باشد به این معنا که اگر دچار چالش شوند بخش عظیمی از جامعه با مشکل مواجه خواهد شد لذا باید علم و دین کاملکننده و تقویتکننده یکدیگر باشند.
وی بابیان اینکه وحدت بین حوزه و دانشگاه بسیار حائز اهمیت است، افزود: برای رسیدن به این مهم و ابزار معیشت باید به سمت پژوهش روی آورد و باید دانست که تا زمانی علم کاربردی نشود فایدهای نخواهد داشت لذا دانشگاه بدون هدف و ابزار استعدادیابی و پرتو ایمان بهجایی نمیرسد.
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