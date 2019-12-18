گاز گرفتگی ۱۵۴ نفر در ۷۲ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند به تشریح گزارشات مربوط به مسمومیت با گاز مونوکسید کربن (CO) طی ۷۲ ساعت گذشته در کشور پرداخت و گفت: از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ آذرماه سال جاری، (۷۲ ساعت گذشته) ۱۵۴ نفر در اثر مواجهه با گاز مونوکسید کربن دچار مسمومیت شدند که از این تعداد، ۱۱۳ نفر به مراکز درمانی اعزام شده و ۳۱ نفر در محل درمان شدند.

وی از فوت ۱۰ نفر در اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن خبر و افزود: بیشترین آمار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در استان‌های فارس با ۳۲ مصدوم، تهران با ۳۰ مصدوم و خراسان رضوی با ۲۳ مصدوم، بوده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور درخصوص آمار فوتی‌ها خاطرنشان کرد: بیشترین آمار فوتی ناشی از مسمومیت با co در استان‌های تهران و کرمانشاه برآورد شده است.



وی بیان کرد: همه ساله در جهان خبرهای تلخی از مرگ و مسمومیت افراد بر اثر استشمام گاز کربن مونوکسید منتشر می‌شود، اما با رعایت نکات ایمنی می‌توان از بروز مسمومیت جلوگیری کرد.



کولیوند تصریح کرد: مونوکسید کربن (CO)، گازی بی رنگ و بی بو است و بیشتر افراد در ابتدا منتشر شدن آن را احساس نمی‌کنند و عمده ترین منبع تولید این گاز، سوخت ناقص نفت و گاز است، اما اصولاً در اثر احتراق هر نوع ماده سوختنی خصوصاً در محیط‌های دربسته و فاقد اکسیژن ممکن است، تولید شود، لذا، استفاده از آبگرمکن یا بخاری‌های مستعمل یا دارای نقص فنی و فاقد دودکش یا دارای دودکش بدون عملکرد مناسب در منزل بیشترین موارد ابتلاء به مسمومیت را تشکیل می‌دهد.



وی افزود: از جمله مهمترین منابع تولید این گاز می‌توان، اجاق گاز، آبگرمکن چراغ‌های گازی خوراک پزی، دیزل‌های تولید برق خانگی در زمان قطع برق، بخاری گازی، شومینه و حتی روشن بودن خودرو در محیط بسته پارکینگ خانه را نام برد. افزون بر گاز، وسایلی همچون بخاری هیزمی و شومینه نیز از عوامل تولید مونوکسید کربن هستند که بر اثر سوختن ناقص و وجود نداشتن تهویه مناسب هوا، سبب مسمومیت افراد می‌شوند.



رئیس سازمان اورژانس کشور تاکید کرد: در محیط‌های سربسته مانند اتاق، آپارتمان، قایق و چادر مسافرتی به ویژه زمانی که راه‌های خروج هوا و تحلیل آن بسته شده باشد، خطر مسمومیت با گاز به شدت افزایش می‌یابد.



وی گفت: برای پیشگیری از مسمومیت با گاز CO، در گام نخست، با مشاور یا متخصص، امن ترین شیوه گرمایش خانه و محیط کار را انتخاب کنید و در صورتی که قصد دارید از وسایل گرمایشی گازی استفاده کنید، برای نصب از افراد کارشناس بهره بگیرید. همچنین، وجود تهویه ایمن و استاندارد دودکش از جنس بدنه و کلاهک موردتایید، از جمله اصلی ترین نکته‌ها در محافظت از سلامتی شما و خانواده‌هایتان است.



وی درخصوص نشانه‌های مسمومیت با گاز مونوکسید کربن گفت: علائم مسمومیت حاد با این گاز، شامل سردرد، سرگیجه، تهوع و استفراغ و احتمالاً درد شکمی و سپس حالت بیهوشی، تشنج و اغما است و در بیماران مبتلا به ناراحتی‌های قلبی ممکن است تشدید بیماری یک علامت علامت هشدار دهنده باشد.



کولیوند عنوان کرد: آگاه باشید که هر وسیله گرمازای سوختنی که به نحوی با سوخت‌های فسیلی نظیر نفت، گاز و ذغال سنگ کار کند، به صورت بالقوه می‌تواند سبب تولید گاز مونوکسید کربن شود. لذا، از بخاری‌های مستعمل و فرسوده بدون دودکش یا دارای دودکش نامناسب و غیر استاندارد استفاده نشود. استفاده از بخاری‌های بدون دودکش به هیچ وجه از تولید گاز مونوکسیدکربن جلوگیری نمی‌کند.



رئیس سازمان اورژانس کشور در پایان تاکید کرد: در صورت مواجهه با افراد دچار مسمومیت، در گام اول، پنجره‌ها و درها را باز کنید تا هوای تازه در فضا جریان پیدا کند. اگر امکان جابه جایی افراد را دارید آنها را به فضای باز ببرید. شیرگاز یا وسیله گرمایشی را ببندید و آن را خاموش کنید. پس از خارج کردن مصدوم از محیط آلوده، فوراً با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید.