به گزارش خبرگزاری مهر، شرایطی که کشور در ماههای اخیر ناشی از تهاجم دشمنان و در دفاع جانانه همه آحاد ملت بخصوص آتش نشانان و گروه های امداد و نجات جان بر کف و ایثارگر تجربه کرد، بار دیگر نقش نیروهای امدادی، آتشنشانی و عملیاتی در حفاظت از جان مردم و صیانت از زیرساختهای کشور را بیش از پیش نمایان ساخت. حضور فداکارانه و مسئولانه آتشنشانان و نیروهای امدادی در صحنههای بحران نشان داد که آمادگی، دانش تخصصی، تجهیزات روزآمد و انتقال تجربه، از مهمترین مؤلفههای ارتقای ایمنی و تابآوری کشور به شمار میرود.
یازدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی تجهیزات و فناوریهای نوین بهداشت کار، ایمنی، آتشنشانی، مدیریت بحران، امداد و نجات، امسال از ۶ لغایت ۹ مهرماه و همزمان با روز ایمنی و آتشنشانی برگزار میشود؛ همزمانیای که فرصت ارزشمندی را برای پاسداشت جایگاه آتشنشانان، بررسی تجربههای بهدستآمده از بحرانهای اخیر و ایجاد ارتباط مؤثر میان مدیران، متخصصان، تولیدکنندگان و فعالان این حوزه فراهم کرده است.
حتی جنگ هم نمیتواند صنعتگران ایرانی را متوقف کند
علی آنجفی، رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه ایمنی و آتشنشانی، ضمن ادای احترام به مقام والای رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، با اشاره به اهمیت برگزاری این دوره از نمایشگاه گفت: «امسال نمایشگاه در شرایطی برگزار میشود که جامعه آتشنشانی و امدادی کشور تجربههای ارزشمندی را از حوادث و بحرانهای اخیر پشت سر گذاشته است. جنگ رمضان بار دیگر اهمیت نقش نیروهای آتشنشانی، امدادی و عملیاتی را در حفاظت از جان مردم و زیرساختهای کشور به ما یادآوری کرد. به همین منظور، تصمیم گرفتیم در شعار امسال نمایشگاه، در یک بخش به ایمنی با عنوان «ایمنی امروز، امنیت فردا» اشاره کنیم و در موضوع اصلی، با توجه به همدلی و همراهی آحاد جامعه، از جمله نیروهای امدادی در جنگ اخیر، شعار رسمی نمایشگاه را «با هم برای ایران» در نظر بگیریم.»
آنجفی همچنین افزود: «رشادت و ایثارگریهای آتشنشانان و نیروهای امدادی در جریان این حوادث، بخشی از سرمایه ملی کشور است و وظیفه ماست که این تلاشها را بهدرستی ثبت، روایت و از آن تقدیر کنیم. همزمانی یازدهمین دوره نمایشگاه با هفتم مهرماه، روز ایمنی و آتشنشانی، این فرصت را ایجاد کرده است که نمایشگاه امسال، علاوه بر کارکرد تخصصی و صنعتی خود، به رویدادی برای پاسداشت جامعه آتشنشانی کشور نیز تبدیل شود.»
برای نخستینبار؛ گردهمایی مدیران آتشنشانی کشور در نمایشگاه
رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه با اشاره به برنامههای ویژه یازدهمین دوره اظهار کرد: «برای نخستینبار و به مناسبت هفتم مهرماه، بزرگترین گردهمایی مدیران آتشنشانی کشور، روز سوم نمایشگاه، در هشتم مهرماه، در سالن کنفرانس شماره یک محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد. این برنامه با همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، اتحادیه خدمات شهری و کارگروه تخصصی آتشنشانیهای کشور، با هدف ایجاد بستری برای هماندیشی، تبادل تجربه و تقدیر از رشادتهای آتشنشانان کشور برگزار میشود.»
آنجفی ادامه داد: «در این گردهمایی از مدیران آتشنشانی و تلاشها و ایثارگریهای آنان، بهویژه در جریان جنگ رمضان و حوادث اخیر، تقدیر خواهد شد. باور ما این است که قدردانی از این عزیزان صرفاً یک برنامه تشریفاتی نیست، بلکه فرصتی برای توجه بیشتر به جایگاه حرفهای و تخصصی آتشنشانی و بررسی نیازها و چالشهای این حوزه است.»
وی تأکید کرد: «امروز مدیریت آتشنشانی تنها به عملیات اطفای حریق محدود نمیشود. مدیران آتشنشانی با مجموعهای از چالشهای پیچیده در حوزه مدیریت بحران، فناوری، تجهیزات، آموزش، نیروی انسانی و تابآوری شهری مواجه هستند و ایجاد فرصت برای گفتوگوی مستقیم میان مدیران میتواند به شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای عملی کمک کند.»
پیوند صنعت، آتشنشانی و مدیریت ایمنی
رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه در ادامه گفت: «یکی از اهداف اصلی یازدهمین دوره نمایشگاه، ایجاد ارتباط مؤثرتر میان سه بخش مهم، یعنی جامعه آتشنشانی، صنایع و مجموعههای تخصصی حوزه HSE و تولیدکنندگان تجهیزات ایمنی است.»
وی اظهار کرد: «تجربه بحرانهای اخیر نشان داد که در کنار تجهیزات و فناوری، هماهنگی میان سازمانها، انتقال دانش و استفاده از تجربههای موفق نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. نمایشگاه میتواند محلی برای شکلگیری همین ارتباطها و تبدیل تجربههای پراکنده به دانش قابل استفاده برای کشور باشد که همه این موارد در نمایشگاه یازدهم دیده شده است. امسال بیش از ۸۰ تولیدکننده، شرکت دانشبنیان و استارتآپهای مختلف برای ایجاد این بستر در نمایشگاه حضور فعال دارند.»
رئیس ستاد برگزاری در پایان با اشاره به شرایط و مشکلات تحمیلی موجود گفت: «امسال کشور در جنگ است و همچنان شرایط جنگی بر کشور حاکم است. همت بالای تولیدکنندگان و فعالان این صنعت و پیگیریهایشان برای برگزاری نمایشگاه، ما را بر آن داشت که با تمام توان و با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، این نمایشگاه را برگزار کنیم. حتی جنگ هم نمیتواند این مردم و صنعتگران را متوقف کند. بیش از شش ماه است که ستاد برگزاری با سازمانها و ارگانهای مرتبط با نمایشگاه در حال مکاتبه و برگزاری جلسات متعدد است. به لطف خدا و حمایت مدیران دلسوز ایمنی، آتشنشانی و امدادی کشور، در دوره یازدهم با حمایت همهجانبه سازمانهای مختلف مواجه شدیم. ماحصل این حمایتها، برگزاری همایشها و کارگاههای تخصصی در نمایشگاه است. از همینجا از تمام مدیران، فعالان این صنعت و اهالی رسانه کمال قدردانی را داریم و امیدواریم بتوانیم برگ زرین دیگری در صنعت نمایشگاهی کشور رقم بزنیم، انشاءالله.»
یازدهمین نمایشگاه؛ فرصتی برای انتقال تجربه و همافزایی
کامران عبدولی، معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتشنشانی تهران و عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه، با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای ایمنی و مدیریت بحران پس از تجربه جنگ رمضان و حوادث اخیر، بر نقش پیشگیری، توسعه فناوریهای نوین و ارتقای استانداردهای ایمنی در کاهش خسارات ناشی از حوادث تأکید کرد.
عبدولی با اشاره به شرایط جدید و تجربه حوادث و بحرانهای اخیر کشور اظهار کرد: «وقوع بحرانهای مختلف در سالهای اخیر و بهویژه تجربه جنگ رمضان، نشان داد که میزان آمادگی شهرها و زیرساختهای حیاتی در برابر حوادث، ارتباط مستقیمی با میزان خسارات انسانی و اقتصادی دارد. این تجربهها باید برای ما به یک سرمایه دانشی تبدیل شوند و از آنها در بازنگری و تقویت نظام ایمنی شهری استفاده کنیم.»
وی افزود: «در شرایط بحران، واکنش سریع اهمیت زیادی دارد، اما واقعیت این است که بخش قابلتوجهی از خسارات را میتوان پیش از وقوع حادثه و از طریق پیشگیری، شناسایی و کنترل ریسک کاهش داد. از این رو، رویکرد سازمان آتشنشانی تهران بر تقویت همزمان سه محور پیشگیری، آمادگی و واکنش مؤثر استوار است.»
فناوری و هوش مصنوعی؛ از ابزار کمکی تا زیرساخت تصمیمگیری
معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتشنشانی تهران، فناوریهای نوین را یکی از محورهای مهم آینده ایمنی دانست و گفت: «فناوری میتواند در بسیاری از مراحل مدیریت ریسک، از شناسایی و تحلیل خطر تا پایش، هشدار و مدیریت عملیات، نقش مؤثری ایفا کند. استفاده از دادههای دقیق و بهروز میتواند سرعت تصمیمگیری مدیران و فرماندهان عملیات را افزایش دهد.»
عبدولی با اشاره به برنامههای علمی یازدهمین نمایشگاه ایمنی و آتشنشانی اظهار کرد: «برگزاری نشستها و کارگاههای تخصصی با محوریت فناوریهای نوین و بهویژه کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت بحران، فرصت مناسبی برای آشنایی بیشتر مدیران و کارشناسان با ظرفیتهای این فناوری و بررسی کاربردهای واقعی آن در حوزه ایمنی و امداد و نجات فراهم میکند.»
یازدهمین نمایشگاه؛ فرصتی برای انتقال تجربه و همافزایی
وی درباره اهمیت برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی ایمنی و آتشنشانی گفت: «نمایشگاه زمانی میتواند اثرگذاری واقعی داشته باشد که از یک فضای صرفاً نمایشگاهی فراتر برود و به بستری برای انتقال دانش، تبادل تجربه و ارتباط میان سازمانهای عملیاتی، صنایع، تولیدکنندگان، شرکتهای دانشبنیان و مراکز علمی تبدیل شود.»
عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه افزود: «در یازدهمین دوره، توجه به تجربههای میدانی و انتقال دانش حاصل از حوادث اهمیت ویژهای دارد. برگزاری برنامههایی مانند مسابقه «تجارب برتر» با حضور مدیران HSE صنایع میتواند زمینهای برای ارائه تجربههای موفق و بررسی راهکارهایی باشد که در محیطهای واقعی صنعتی و عملیاتی مورد استفاده قرار گرفتهاند.»
هفتم مهر؛ فرصتی برای قدردانی از جامعه آتشنشانی
معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتشنشانی تهران با اشاره به همزمانی نمایشگاه با هفتم مهرماه، روز ایمنی و آتشنشانی، گفت: «هفتم مهرماه فرصت ارزشمندی برای توجه دوباره به جایگاه آتشنشانی در نظام ایمنی کشور و قدردانی از تلاشهای آتشنشانان است. بهویژه پس از تجربه جنگ رمضان و حوادث اخیر، جامعه آتشنشانی بیش از گذشته نیازمند دیدهشدن، حمایت تخصصی و توجه به الزامات حرفهای این شغل است.»
وی افزود: «برگزاری گردهمایی مدیران آتشنشانی کشور در این دوره از نمایشگاه نیز میتواند فرصت مناسبی برای تبادل تجربهها، بررسی چالشهای مشترک و همافزایی میان سازمانهای آتشنشانی سراسر کشور باشد.»
عبدولی خاطرنشان کرد: «هدف نهایی همه این اقدامات، کاهش ریسک و حفاظت از جان مردم است. اگر بتوانیم تجربه حوادث اخیر را به دانش، دانش را به استاندارد و استاندارد را به اقدام عملیاتی تبدیل کنیم، میتوانیم گام مؤثری در مسیر ارتقای ایمنی و تابآوری شهرهای کشور برداریم. یازدهمین نمایشگاه ایمنی و آتشنشانی میتواند یکی از بسترهای مهم برای شکلگیری این ارتباط میان تجربه، دانش و فناوری باشد.»
برگزاری نمایشگاه ایمنی بخشی از وظایف ذاتی تمام دستاندرکاران حوزه ایمنی کشور است
احمدرضا پرنده، سرپرست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه یازدهم، در خصوص اهمیت و لزوم برگزاری نمایشگاه تأکید کرد: «نمایشگاه ایمنی و بهداشت کار، آتشنشانی، مدیریت بحران و امداد و نجات، فرصتی ارزشمند برای گردهمایی مجموعهای از شرکتها و متخصصان علمی، اجرایی و صنعتی کشور است. این رویداد میتواند زمینهای برای معرفی دستاوردها، تبادل دانش و تجربه، آشنایی با فناوریها و ارائه راهکارهای نوین، توسعه همکاریهای بینسازمانی و ایجاد ارتباط میان پژوهشگران، متخصصان، تولیدکنندگان، کارفرمایان و جامعه کارگری فراهم آورد. همواره پرداختن به مبحث ایمنی و نجات جان انسانها از اهمیت ویژهای برخوردار است. لذا تلاش برای ارتقای فرهنگ ایمنی از طریق برگزاری نمایشگاه ایمنی، بخشی از وظایف ذاتی تمام دستاندرکاران حوزه ایمنی کشور است و در شرایط حساس کنونی اهمیت ویژهای دارد.»
وی به رویکرد مرکز تحقیقات در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: «این مرکز، با توجه به وظایف ذاتی و خطمشی علمی و تخصصی و همچنین وظایف و تکالیف سازمانی خود که همانا صیانت از جان انسانها و سلامت نیروی مولد کشور است، بهمنظور گسترش و ارتقای دانش و فرهنگ ایمنی در بین کارگران و کارفرمایان کشور، اقدام به شرکت فعال در این نمایشگاه کرده است تا ضمن معرفی دستاوردهای خود در زمینه ایمنی و بهداشت کار، با ارتباط رودررو و تعامل با متخصصان حوزه ایمنی کشور، هرچه بیشتر ارائه توانمندیهای خود را بهبود بخشد.»
سرپرست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار درباره برنامههای روزهای برگزاری نیز گفت: «ضمن شرکت فعال در غرفه اختصاصی در این نمایشگاه، سعی کردهایم با دعوت از ذینفعان، مخاطبان و مصرفکنندگان محصولات ایمنی و بهداشت کار و دعوت از سیاستگذاران و برنامهریزان حوزه ایمنی که نقش مهمی در حوزه حکمرانی ایمنی در کشور دارند، همچنین دعوت از نمایندگان، شرکای اجتماعی و تشکلهای کارگری و کارفرمایی کشور، هرچه بیشتر به آگاهیرسانی و نفوذ و گسترش این رویداد مهم در کشور کمک کنیم.»
وی تأکید کرد: «ارائه خدمات به مخاطبان محترم، برگزاری جلسات همفکری با مخاطبان و گروههای مختلف درگیر در مباحث ایمنی و بهداشت کار، بررسی مستقیم مشکلات و مسائل مخاطبان حوزه ایمنی کار و ارائه راهحل مناسب در کمترین زمان و بدون بوروکراسی اداری پیچیده، از برنامههای مرکز در نمایشگاه است.»
از تجربههای میدانی تا «تجارب برتر» مدیران HSE در نمایشگاه امسال
سعید دولتشاهی، دبیر ستاد برگزاری نمایشگاه، با اشاره به برگزاری دوره یازدهم تأکید کرد که نمایشگاههای تخصصی باید فراتر از معرفی محصولات و تجهیزات، به بستری برای توسعه فرهنگ پیشگیری، انتقال تجربههای عملیاتی و تقویت همکاری میان صنعت، دانشگاه و سازمانهای اجرایی تبدیل شوند.
دولتشاهی ادامه داد: «نمایشگاه HSE & FIRE EXPO طی دورههای گذشته تلاش کرده است زمینهای برای گردهمایی فعالان حوزه بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتشنشانی و مدیریت بحران فراهم آورد. با این حال، در ستاد برگزاری معتقدیم نقش چنین رویدادی نباید صرفاً به معرفی تجهیزات و محصولات محدود شود. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به توسعه فرهنگ پیشگیری، ارتقای آمادگی سازمانها در برابر حوادث و بهرهگیری از فناوریهای نوین نیاز دارد. نمایشگاه میتواند با ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان، متخصصان، مدیران اجرایی و مراکز علمی، به شناسایی نیازهای واقعی کشور و ارائه راهکارهای کاربردی کمک کند. هدف ما این است که دستاوردهای این رویداد، فراتر از روزهای برگزاری نمایشگاه، در محیطهای صنعتی، سازمانهای عملیاتی و زندگی روزمره مردم تأثیرگذار باشد.»
دبیر ستاد برگزاری با اشاره به بخش علمی و تخصصی نمایشگاه گفت: «یکی از ظرفیتهای ارزشمند کشور در حوزه HSE، تجربههای موفقی است که در صنایع، سازمانها و مجموعههای اجرایی به دست آمده، اما بسیاری از این تجربهها به شکل مناسب ثبت، معرفی و منتقل نشدهاند. یکی از برنامههای جدید یازدهمین دوره، برگزاری مسابقه «تجارب برتر» است که با حضور مدیران HSE صنایع مختلف برگزار خواهد شد. هدف از طراحی این برنامه، ایجاد فضایی برای انتقال تجربههای واقعی و کاربردی است؛ تجربههایی که در محیطهای صنعتی، عملیاتی و سازمانی شکل گرفتهاند و میتوانند برای سایر مجموعهها نیز قابل استفاده باشند. ما معتقدیم بخش قابلتوجهی از دانش ایمنی در دل همین تجربههای میدانی شکل گرفته است و باید بستری فراهم شود تا این دانش به اشتراک گذاشته شود. امسال ستاد برگزاری، مسابقه تجارب برتر را با هدف ایجاد فرصتی برای معرفی این دستاوردها و انتقال دانش در نمایشگاه تعریف کرده است.»
دولتشاهی ادامه داد: «مسابقه تجارب برتر صرفاً یک رقابت نیست؛ هدف اصلی آن ایجاد فضایی علمی و تخصصی برای گفتوگو، یادگیری متقابل و معرفی راهکارهایی است که در عمل توانستهاند به کاهش ریسک، افزایش آمادگی و ارتقای سطح ایمنی در صنایع و سازمانها کمک کنند.»
وی به اقدام دیگر ستاد برای کسبوکارهای کوچک در شرایط جنگی اشاره کرد و افزود: «افراد متخصص و مدیران HSE صنایع مختلف، اینفلوئنسرها و کسبوکارهای کوچک ممکن است امکان حضور مستقل در نمایشگاههای تخصصی را نداشته باشند. امسال ستاد برگزاری، با همین نگاه، پاویون کسبوکار HSE را پیشبینی کرده است تا این گروه از فعالان بتوانند در فضایی مشترک و با شرایط اقتصادی مناسب، خدمات و توانمندیهای خود را معرفی کنند. امیدواریم این پاویون بتواند به ایجاد ارتباط میان متخصصان مستقل، کارفرمایان و مدیران صنایع و شکلگیری همکاریهای حرفهای جدید کمک کند.»
دبیر ستاد برگزاری در پایان تأکید کرد: «در نهایت، هدف مشترک همه ما باید حفظ جان انسانها، کاهش خسارات ناشی از حوادث و ارتقای سطح ایمنی و تابآوری کشور باشد. امیدواریم با همراهی تمامی فعالان این حوزه، بتوانیم در مسیر ساختن آیندهای ایمنتر برای ایران گام برداریم.»
یازدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی تجهیزات و فناوریهای نوین بهداشت کار، ایمنی، آتشنشانی، مدیریت بحران، امداد و نجات، از ششم لغایت نهم مهرماه 1405، با شعار «با هم برای ایران» در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.
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