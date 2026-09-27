مراسم دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم دومین سالگرد شهادت مجاهد شهید سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله لبنان و شهید سید هاشم صفی الدین جانشین حسن نصرالله و نیز یادبود شهید سردار حسن تهرانی مقدم پدر موشکی ایران، در حسینیه شهید طهرانی مقدم با حضور تنی چند از مسئولان و فعالان حوزه مقاومت، برگزار شد.

شایان ذکر است، شهید سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله لبنان در پنجم‌ مهر ۱۴۰۳ و شهید سید هاشم صفی الدین جانشین سید حسن نصرالله که پس از او مدتی دبیرکل حزب الله لبنان شد. پس از حمله رژیم صهیونیستی به محل حضور استقرار او در ۱۲ مهر ۱۴۰۳، در دوم آبان ۱۴۰۳ بر اساس بیانیه رسمی حزب الله شهادت وی اعلام شد.

در عین حال شهید سردار حسن تهرانی مقدم در آبان ۱۳۹۰ در انفجاری حین آزمایش موشکی، به شهادت رسید.