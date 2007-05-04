مدیرکل امور دانشجویان داخل کشور وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: "بی احترامی به دانشجوی دانشگاه تهران پیگیری می شود. اگر دانشجویی بر علیه استادی به رئیس دانشگاه شکایت کند، رئیس دانشگاه موظف است موضوع را از طریق هیئت انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیگیر شود."

حسن مسلمی نائینی به نگرش این حوزه در خصوص روابط استاد و دانشجو پرداخت و گفت: "همیشه تاکید شده است که دانشجویان به حفظ شان اساتید خود توجه داشته باشند. این موضوع باید مورد توجه بیشتر اساتید دانشگاه قرار گیرد. بحث ما همواره بحث تعامل استاد و دانشجو بوده است."

وی افزود : "اتفاق برای یک دانشجوی محجبه روی داده است و تاسف زیادی دارد. حفظ حرمت همه دانشجویان، حتی دانشجویی که از نظر وضع حجاب در حالتی معمولی قرار دارد از دغدغه های ما است."

قائم مقام معاون دانشجویی وزارت علوم که هنگام مصاحبه در سفر استانی هیئت دولت به کرمان به سر می برد، تاکید کرد : "بلافاصله که از سفر استانی برگشتیم این مسئله را پیگیری می کنیم و قطعا ریاست دانشگاه تهران نیز قضیه را پیگیری خواهد کرد."

این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به وجود قوانین در خصوص رعایت حقوق افراد اشاره کرد و گفت: "قوانین خاصی برای احترام به افراد وجود دارد که برای هر فردی، چه برای دانشجو و چه برای غیر دانشجو باید رعایت شود. این همه قوانین وجود دارند اما رعایت نمی شوند. بی احترامی به شاگرد از سوی یک فرد تحصیل کرده ناراحت کننده است."