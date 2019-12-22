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۱ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۵۳

در بوستان وصال شیراز؛

جشنواره برگ‌های پاییزی برگزار شد

جشنواره برگ‌های پاییزی برگزار شد

شیراز- جشنواره برگ‌های پاییزی برای دومین سال پیاپی در بوستان وصال برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران بهرامی نژاد، شهردار منطقه ۲ شیراز ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره برگ‌های پاییزی که برای دومین سال پیاپی در شیراز برگزار شد، به خبرنگاران، گفت: سال گذشته این جشنواره در چند بوستان سطح شهر برگزار شد و امسال بوستان «وصال»، میزبان این جشنواره است.

وی با اشاره به اینکه شیراز یکی از شهرهایی است که چهار فصل را در خود داشته و حس برگ‌های پاییزی در خاطرات مردم مانده است، افزود: اکنون با توجه به ساخت و سازها فضای نوستالژیک پاییزی، کمتر در اذهان مردم وجود دارد.

بهرامی نژاد با اشاره به اینکه شهرداری منطقه ۲ برای احیای خاطرات مردم اقدام به برپایی این جشنواره کرده است، اضافه کرد: همکاران ما با جمع آوری برگ‌های خشک در جای جای شهر و پهن کردن آن در بوستان «وصال» و با ایجاد طرح‌های مختلف تلاش داشتند که خاطرات را برای مردم احیا کنند.

به گفته شهردار منطقه ۲ شیراز، ۱۰ کامیون برگ درخت برای برپایی این جشنواره، جمع آوری شده است که برگ‌ها تا ۴ روز در این محل نگهداری می‌شوند تا مردم بتوانند حداکثر استفاده را داشته باشند و بعد از آن به کودبرگ تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره برگ‌های پاییزی از سال گذشته به شکل ابتکاری در شیراز آغاز شد.

کد مطلب 4804393

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