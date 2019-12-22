تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم و عکس اخلاق پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم و عکس اخلاق پزشکی، محمد کیاسالار دبیر جشنواره فیلم و عکس اخلاق پزشکی اعلام کرد: دبیرخانه این جشنواره مهلت ارسال آثار را به مدت یک هفته تا شنبه، ۷ دی ماه ۹۸ تمدید کرده و در عین حال تاکید کرده است که این مهلت پس از هفتم دی‌ تمدید نخواهد شد.

تاکنون تعداد قابل ‌توجهی از سینماگران و عکاسان در بخش‌های سه ‌گانه متقاضی حضور در جشنواره شده‌اند که آمار این استقبال، به تفکیک بخش‌ها، اعلام خواهد شد.

بر اساس فراخوان منتشر شده توسط دبیرخانه جشنواره، ۳ بخش جشنواره فیلم و عکس اخلاق پزشکی را فیلم‌ مستند، فیلم کوتاه و عکس تشکیل می‌دهد که در هر یک از این بخش‌ها ۳ جایزه به برگزیدگان هیأت داوران اهدا می‌شود.

آشنایی جامعه با اهمیت مباحث اخلاق پزشکی، همگرایی هنرمندان و جامعه متخصصان اخلاق پزشکی، ترغیب سینماگران و عکاسان به خلق آثار شایسته و در خور در این عرصه و تقدیر از هنرمندان فعال در این زمینه از اهداف این جشنواره عنوان شده است.

دبیرخانه شورای عالی اخلاق پزشکی کشور، این جشنواره را همزمان با هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران از ۱۶ تا ۱۸ بهمن ۹۸ در شهر ساری برگزار خواهد کرد.