۱۲ طرح اکتشافی در حوزه نفت و گاز ایران ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید صالح هندی شامگاه یکشنبه در آئین تجلیل از پژوهشگران برگزیده سال ۹۸ دانشگاه دامغان به میزبانی تالار همایش‌های این دانشگاه بابیان اینکه ۱۲ طرح اکتشاف در حوزه نفت و گاز ایران ثبت شد، ابراز داشت: از این تعداد، پنج طرح دارای اولویت اول و هفت طرح دیگر اولویت دوم را دارا است.

وی بابیان اینکه هریک از این طرح‌های اکتشافی حوزه نفت و گاز ایران مختص یک منطقه از کشور بوده است، افزود: در مجموع طی دولت یازدهم و دوازدهم بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان در حوزه اکتشافات نفت و گاز در ایران سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت ایران بابیان اینکه هرساله اکتشافاتی در حوزه نفت و گاز ایران انجام می‌شود، ابراز داشت: در طی پنج سال گذشته تاکنون بیش از تعهدات اکتشافات در حوزه نفت و گاز ایران محقق شده است که نشان می‌دهد پژوهش در حوزه کارآفرینی نقش مهم و به‌سزایی دارد.

هندی بابیان اینکه موضوع پژوهش و تحقیق در مراکز آموزش عالی را می‌بایست جدی گرفت، تصریح کرد: باید کوشید ارتباط صنعت با دانشگاه با منابع ملی کشور تقویت شود زیرا نگاه کارآفرینی نگاه بنیادی را به همراه دارد.

وی بابیان اینکه در امر تحقیق و پژوهش هرگز نباید به بودجه‌های دولتی متکی بود، افزود: بودجه‌های دولتی تکاپوی نیاز و هزینه‌های دانشگاه‌ها را نمی‌دهد لذا می‌بایست باکار تحقیقاتی و پژوهشی به رشد و توسعه کشور در همه بخش‌ها کمک کرد که خوشبختانه با حرکت در مسیر تحول توانستند موفقیت‌های خوبی را کسب کنند.