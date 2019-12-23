به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر ترزبان پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی سمیرم که در فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: عدم وجود این ایستگاه مشکل و وجود آن برای شهرستانی که دامداری و دامپروری شغل و محل درآمد عمده آن بعد از کشاورزی است ضرورت دارد.

وی ادامه داد: راه‌اندازی ایستگاه جمع‌آوری شیر نیازمند همکاری برخی نهادها همچون جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت و درمان و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی در ادامه با اشاره به پراکندگی شهرستان از نظر روستایی و تعدد خانوارهای عشایری در این شهرستان گفت: متأسفانه در حال حاضر بیشتر دامداری‌ها در این شهرستان به شکل سنتی تولید شیر دارند.

رئیس شبکه دامپزشکی سمیرم با بیان اینکه ابتدا به ساکن شرکت تعاونی دامداران باید میزان تولید شیر در شهرستان را اعلام کند، ادامه داد: زمانی که مجموع کل تولید ما مشخص شد می‌توان سنجید که آیا امکان اینکه شیر را به کارخانه‌های خارج شهرستان می‌توان ارسال کرد یا خیر.

ترزبان افزود: در حال حاضر برخی از ماستبندیها و مراکز تولید فرآورده‌ای لبنی، شیر مورد نیاز خود را از دیگر شهرستان‌ها تأمین می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی ادامه داد: چند ماه قبل مکانی برای ایستگاه شیر مشخص و از طرف دامداران سمیرم به شبکه بهداشت و درمان معرفی شد اما مورد تأیید کارشناسان قرار نگرفت.

وی در ادامه این جلسه بیان داشن: یکی از شرکتهای خصوصی اعلام کرده است که مکان مناسب برای راه‌اندازی ایستگاه جمع‌آوری شیر شهرستان در اختیار دارد و آماده بازدید کارشناسان شبکه بهداشت و درمان از محل مورد نظر هستند.

مدیر جهاد کشاورزی سمیرم میزان تولید روزانه شیر در این شهرستان را به طور متوسط ۲.۵ تن اعلام کرد.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان سمیرم نیز در بخش دیگری از این جلسه اظها ر داشت: حدود سه سال از ابلاغ دستورالعملی مبنی بر انجام معاینات کارمندان ادارات و خانواده‌های آنها در سمیرم گذشته، اما همکاری در این زمینه پایین بوده است.

حجت الله موسوی با تاکید بر اینکه چند مرحله دیگر این مصوبه به سازمان‌های مختلف ارسال شده تا کارکنان آنها به مراکز سلامت ما مراجعه و پرونده سلامت خود را کامل کنند، تاکید کرد: این مهم محقق هنوز محقق نشده و روند تکامل طرح منسجم نظام سلامت را کند کرده است.

وی تصریح کرد: در صورتی که عموم مردم و کارکنان دولت نسبت به انجام این معاینه‌ها و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت خود اهتمام جدی داشته باشند، نظام یکپارچه ارجاع زودتر محقق خواهد شد.