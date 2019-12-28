استیضاح ترامپ بر انتخابات ۲۰۲۰ تاثیرگذار خواهد بود

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - فاطمه محمدی پور: «نانسی پلوسی» رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ارسال فوری دو لایحه استیضاح رئیسجمهوری آمریکا که هفته گذشته با اکثریت آرا این مجلس تصویب شده بود، به مجلس سنا خودداری کرد.
خودداری پلوسی از ارسال لوایح مصوب استیضاح ترامپ به مجلس سنا، مساله نامشخص بودن زمان و تاریخ برگزاری جلسه دادگاهی دونالد ترامپ را پررنگتر میکند، با این وجود هنوز مشخص نیست متوقف کردن استیضاح ترامپ و عدم ارسال آن به سنا چه مزیتی میتواند برای دموکراتها داشته باشد.
دموکراتها و جمهوریخواهان اختلاف نظر زیادی بر سر نحوه محاکمه و استیضاح ترامپ دارند. پلوسی و سایر دموکراتها خواستار احضار دستیاران و مشاوران ارشد ترامپ به عنوان شهود پرونده هستند و میخواهند از این مساله مطمئن شوند که محاکمه ترامپ بر اساس مفادی که قبلاً آماده کردهاند، انجام خواهد شد.
اکنون پس از تصویب قطعنامه استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا، این قطعنامه به مجلس سنای این کشور میبایست ارسال شود تا نشستهایی شبیه به محاکمه برای ترامپ تشکیل شود.
در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور «رابرت وای شاپیرو» استاد علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا تنظیم نموده که در ادامه میآید.
پروفسور شاپیرو رئیس اسبق دانشکده علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا بوده و از کتابهای او در حوزه علوم سیاسی میتوان به «قدرت ریاست جمهوری؛ ایجاد ریاست جمهوری برای قرن بیست و یکم»، «دخالتهای سیاسی؛ سیاستمداران سرگردان نشوید» و «عدم حضور نمایندگان دموکرات» اشاره کرد. وی هم چنین تا کنون موفق شده است جایزه کتاب «گلد اسمیت» را نیز از آن خود کند.
*نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در خصوص استیضاح رئیس جمهوری کشورش اعلام کرده که تا روشن نشدن نحوه استیضاح در سنا، فرایند کار را پیش نمی بریم. به نظر میرسد دموکراتها خواهان برگزاری جلسه سنا برای استیضاح ترامپ در ژانویه که مورد تأکید جمهوری خواهان است نیستند. دلایل آن چیست؟
او در تلاش برای مذاکره است تا دموکراتها بتوانند با شاهدانی که کاخ سفید اجازه شهادت نداده است، تماس بگیرند. دموکراتها با این شاهدان به پروندهای قویتر جهت به دست آوردن حمایت بیشتر و به این ترتیب کسب رأی بیشتر از طرف جمهوریخواهان در مجلس سنا برای محکوم کردن ترامپ نیاز دارند.
*با توجه به اینکه رأی مجلس سنا به استیضاح تا حد زیادی مشخص است که به عزل ترامپ منجر نمیشود از اینرو آیا دموکراتها خواهان برگزاری مجلس سنا برای رأی گیری نهایی هستند؟
آنها رأی نهایی را نمیخواهند مگر اینکه بتوانند پرونده محکمتری داشته باشند.
*برخی معتقد هستند که دموکراتها موضوع استیضاح ترامپ را طولانی میکنند تا به کمپینهای نهایی انتخابات نزدیک شوند و نهایتاً هم اجازه نمیدهند موضوع برای بررسی نهایی به سنای آمریکا برود. ارزیابی شما چیست؟
این ممکن است یک استراتژی خوب برای رسیدن به اهداف باشد و مسئله را برای انتخابات برجسته نگه دارد. با طولانی شدن موضوع استیضاح ممکن است زمان بیشتری برای افشاگریها فراهم شود و شاید دولت ترامپ مرتکب اشتباه بیشتری شود.
*به طور کلی آیا موضوع استیضاح ترامپ بر نتایج انتخابات آمریکا و رأی مردم به ترامپ تأثیر دارد؟
موضوع استیضاح میتواند به اندازه کافی بر آرا مردم در ایالات اصلی تأثیر بگذارد و باعث تفاوت چشمگیری شود.
*به رغم خطرناک بودن موضوع استیضاح برخی معتقدند دموکراتها هیچ چارهای برای تضعیف ترامپ نداشتند. در واقع آنها نه نامزد قدرتمندی برای مقابله با ترامپ دارند و نه آرای ترامپ به سبب عملکرد اقتصادی خوب او ریزش کرده است. ارزیابی شما چیست؟
من فکر میکنم هر نامزد دموکرات بتواند ترامپ را شکست دهد اگر حزب پشت این نامزد متحد شود. آنها فقط باید بر فاصله ۹۰۰۰۰ رأی در ایالات ویسکانسین، میشیگان و پنسلوانیا در سال ۲۰۱۶ غلبه کنند. آنها در سال ۲۰۱۸ حتی با یک اقتصاد قوی، بسیار خوب عمل کردند.
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