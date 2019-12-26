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۵ دی ۱۳۹۸، ۱۷:۱۵

سردار رحیمی:

تهران در کمال امنیت و آرامش است / مورد امنیتی نداریم

تهران در کمال امنیت و آرامش است / مورد امنیتی نداریم

رئیس پلیس پایتخت گفت: تهران در کمال امنیت و آرامش است و حتی کوچک‌ترین مورد امنیتی نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، در حاشیه حضور در قرارگاه امام علی (ع)، با اشاره به اینکه دشمنان همواره در صدد ایجاد ناامنی، تشویش افکار عمومی جامعه و ترویج احساس ناامنی در جامعه هستند، اظهار کرد: نیروی انتظامی با اقتدار حافظ امنیت و آرامش مردم است و اجازه نخواهد داد کسی خدشه‌ای به این مهم وارد نماید.

رئیس پلیس پایتخت با تاکید بر اینکه تهران در کمال امنیت و آرامش است و هیچ گونه موارد امنیتی نداریم، عنوان داشت: ما خود را خادم و خدمتگزار مردم می‌دانیم و به این خدمتگزاری افتخار می‌کنیم.

وی با اشاره به حضور پر رنگ یگان‌های انتظامی در سطح شهر در قالب برگزاری رزمایش امنیت، گفت: امنیت بستر پیشرفت جامعه است از این رو دشمنان همواره در صدد ایجاد ناامنی، آشوب و بلوا در کشور عزیز ما هستند که بطور حتم با سرپنجه‌های قدرتمند پلیس مواجه خواهند شد.

کد مطلب 4808260

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