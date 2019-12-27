هدف دشمنان براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قربانعلی صفایی پور در خطبه‌های نخستین نماز جمعه زمستان ۹۸ میامی به میزبانی مسجد جام این شهر، ضمن بیان اینکه هدف اصلی دشمنان از تمام فتنه‌های این ۴۰ ساله عمر بابرکت انقلاب، براندازی نظام است، بیان کرد: نباید با تفرقه‌افکنی آب به آسیاب دشمن ریخت.

وی بابیان اینکه مردم ما بارها نشان داده‌اند که فتنه دشمنان را می‌شناسند و برای مقابله با آن آماده هستند، ابراز کرد: ۹ دی یادآور حماسه‌ای بزرگ از سوی ملت ایران بود که در میثاق و بیعت مجدد با ولایت‌فقیه و دفاع از آرمان‌های نظام پیشگام شدند.

حضور پرشور مردم در حماسه ۹ دی

امام‌جمعه میامی بابیان اینکه به دلیل حضور پرشور مردم حماسه ۹ دی در تاریخ ایران ماندگار شد، تأکید داشت: هدف اصلی دشمنان از این فتنه‌ها براندازی است که مردم آن را به‌خوبی می‌دانند.

صفایی پور بابیان اینکه مثلث خلق حماسه ۹ دی، رهبر معظم انقلاب اسلامی و درایت ایشان، حضور پرشور مردم و پیوند مردم و ولایت بود، گفت: این مثلث همچنان پابرجا است و در بودنش دشمنان هیچ کاری نمی‌توانند کنند.

وی بیان کرد: به دنبال خدشه‌دار کردن چهره انقلاب اسلامی هستند همان‌طور که در فتنه ۸۸ به دنبال آتش افروزی بودند و سیل خروشان مردم در ۹ دی آنها را ناکام گذاشت.

امام‌جمعه میامی در دیگر بخش سخنان خود خواستار توجه ویژه به معاش مردم و مشکلات اقتصادی شد و با بیان اینکه حل مشکلات معیشتی مردم ضروری است، گفت: مسئولان باید برای مهار گرانی که بر مردم فشار آورده، فکری کنند.