«رهبری» ملاک حق و باطل؛ وحدت و همدلی نیاز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی در خطبه های نماز جمعه این هفته میامی در مسجد جامع، خواستار ترویج وحدت در بین آحاد جامعه به خصوص مردم و مسئولان شد.

وی با بیان اینکه امروز کشورمان به وحدت نیاز دارد، افزود: باید از اظهار نظرهای غیرمنصفانه پرهیز کرد.

امام جمعه میامی با بیان اینکه ملاک ما باید رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد، گفت: کسی نباید خودش را جلوتر از ایشان ببیند

عزیزی با بیان اینکه حرکت کردن جلوتر از رهبری یک آفت است، تاکید کرد: نباید با برخی اظهار نظرها زمینه بروز چالش را در کشور ایجاد کرد.

وی خواستار مراقبت در کلام از تریبون های عمومی شد و ابراز کرد: تریبون های رسمی به خصوص رسانه ها باید عامل وحدت باشند

امام جمعه میامی به شخصیت های معروف و مشهور و تاثیرگذار هم اشاره کرد و گفت: این افراد نیز باید عامل همدلی و وحدت باشند و نه تفرقه؛

عزیزی خواستار دوری از تفرقه شد و گفت: مسیر ما مشخص است و باید در مسیر ولایت فقیه پیش برویم.

وی با بیان اینکه جامعه اسلامی بر محور ولایت فقیه طی مسیر عزت و شرافت می کند، افزود: خط ما باید خط رهبری باشد.