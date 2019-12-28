نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت/ ثبات قیمت ۱۰ ارز ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه هفتم دی ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز پنج شنبه ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۳۶۳ ریال افزایش نسبت به روز پنج شنبه ۵۴ هزار و ۹۱۱ ریال و هر یورو نیز با ۳۵۴ ریال رشد نسبت به روز پنج شنبه ۴۶ هزار و ۹۳۴ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۷۱ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۹۸ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۶۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۸۶ ریال، روپیه هند ۵۸۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۴۲۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۱۳۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۳۶۹ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۹۵ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار ۱۰۹ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۸ هزار و ۱۳۴ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۹۴ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۶۰ ریال، روبل روسیه ۶۷۵ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۱۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۳۳۱ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۶۵ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۰۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۱۸ ریال، کیات میانمار ۲۹ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۵۸۳ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۶۰ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۱۰ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۹ هزار و ۲۴۸ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۷۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۶ هزار و ۲۰۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۹۹۸ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۶۶۱ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و ۱۳ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۶۹۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۲ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۷ ریال ارزش‌گذاری شد.