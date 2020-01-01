خبرگزاری مهر، گروه استانها- آرش صالحی: با اینکه بسیاری از مردم ایران و گردشگران خارجی قزوین را با آثار و ابنیه تاریخی آن میشناسند، اما این استان دارای جاذبههای طبیعی زیبایی در فصول سرد سال است که با معرفی آنها و اطلاع رسانی در خصوص ویژگیهای جذاب آنها میتوان همه ساله در فصولی مانند زمستان گردشگران زیادی را به حضور در استان و لذت بردن از این جاذبهها دعوت کرد.
اماکن طبیعی زیبایی که با جذب گردشگر میتوانند روزهای سرد گردشگری قزوین در فصلهای پاییز و زمستان را همچون روزهای بهاری و تابستانی گرمتر کنند.
زمستان؛ فصل ارزان گردشگری در قزوین
یک راهنمای گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر با ذکر این نکته که زمستان از جمله فصول ارزان گردشگری در مناطقی مانند استان قزوین است، ادامه داد: با توجه به ارزان بودن هزینه اقامت گاهها و خلوت بودن آنها در فصل زمستان، فرصت مناسبی است تا علاقه مندان به تاریخ و طبیعت قزوین، به این استان سفر کنند و فارغ از روزهای شلوغ فصلهایی مانند تابستان از نقاط تاریخی و طبیعی دیدن کنند.
مجتبی نادری شالی با اشاره به وجود آثار مختلف تاریخی و طبیعی در جای جای دیار مینودری، افزود: بازدید از آثار تاریخی را نمیتوان محدود به فصل خاصی کرد و خوشبختانه قزوین به لحاظ برخورداری از اماکن و بناهای تاریخی و فرهنگی میتواند در همه ایام سال از جمله زمستان میزبان گردشگران ایرانی و خارجی باشد.
وی با بیان اینکه آب و هوای معتدل و اقلیم نیمه خشک استان قزوین، آن را به تفرجگاهی برای همه فصول تبدیل کرده است، گفت: قزوین به خاطر نزدیکی به پایتخت، مقصد مناسبی برای تورهای گردشگری یک روزه، به ویژه در فصل زمستان است.
ظرفیت بالای گردشگری روستایی تحت الشعاع راههای نامناسب
این فعال صنعت گردشگری با اشاره به ظرفیت بالای مناطقی مانند الموت و طارم سفلی در جذب گردشگران زمستانی، گفت: وجود دریاچه زیبایی مانند اوان، صخرههای زیبا و برف گرفته اندج، غارهایی مانند سفید آب و آبگرم یله گنبد منطقه الموت را به یکی از جذاب ترین مناطق گردشگری زمستانی در کشور تبدیل کرده است.
نادری شالی با یادآوری وجود اقامت گاههای بوم گردی زیبا و مجهز در این منطقه، اضافه کرد: با وجود این اقامتگاهها و مهمان دوستی الموتیها هیچ مشکلی برای اقامتهای زمستانه در روستاهای الموت، به ویژه در کنار جاذبههایی مانند دریاچه اوان وجود ندارد، با این حال کیفیت راههای روستایی باید بهتر شود تا جمعیت گردشگران این ناحیه افزایش یابد.
وی با انتقاد از رسیدگی کم مسئولان به راههای روستایی منطقه طارم سفلی، ادامه داد: با وجود اینکه این منطقه از جذابیتهایی مانند چشمههای آب معدنی فراوان، غار و آبشار ماهین، قلعههای فردوس، امرا، اوغلان قزقلعه و نارین قلعه برخوردار است، اما جادههای روستایی آن بسیار نامناسب و حادثه خیز است و در چند سال اخیر هم هیچ فکری برای رفع خطر این جادهها نشده است.
لزوم توسعه زیرساختهای اقامتی
یک کارشناس گردشگری هم با تاکید بر ضرورت معرفی بهتر و مؤثر جذابیتها و ظرفیت گردشگری زمستانه در استان قزوین به مجموع گردشگران ایران و جهان، به خبرنگار مهر گفت: اگر به سلایق گوناگون گردشگران خوب توجه کنیم، میتوانیم به خوبی از آن برای معرفی ظرفیتهای گردشگری و کسب درآمد استفاده کنیم.
محبوبه یار محمدی، توسعه زیرساختها و امکانات اقامتی را از ضرورتهای توسعه گردشگری در استان قزوین دانست و افزود: به همان اندازه که در زمینه تبلیغات باید خوب عمل کنیم، لازم است در ساخت هتل، مهمانسرا و امکانات دیگر هم خوب باشیم؛ چرا که کیفیت پایین چنین امکاناتی گردشگران را فراری خواهد داد.
برگزاری جشنوارههای ماندگار برای رونق گردشگری زمستانی
این فعال حوزه گردشگری با بیان اینکه برف همیشه برای مردم و گردشگران جذاب است، افزود: خوشبختانه نقاط برف گیر زیبا در استان قزوین زیاد داریم که میتوانیم در قالب برنامههایی مانند جشنوارههای برفی، برگزاری تورهای یک روزه کوتاه و فراخوان عکاسی این ظرفیت را به منبع خوبی برای رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی استان تبدیل کنیم.
یار محمدی، میزبانی از جشنوارههای زمستانی را زمینه ساز رشد و توسعه گردشگری در شهرهای کوچک و روستاهای استان دانست و گفت: تجربه کشورهای خارجی و برخی از استانهای کشور نشان داده که جذابیت این جشنواره ها به حدی بالاست که هر ساله جمعیت زیادی از گردشگران را با وجود سرمای زیاد به مناطق سردسیر میکشاند.
وی همچنین برپایی منظم و دورهای جشنوارههای اقلیمی را راه حل خوبی برای جذب گردشگر دانست و یادآور شد: اگر در چنین جشنوارههایی بتوانیم خاطره خوش و ماندگاری برای گردشگران ایجاد کنیم، هر کدام از گردشگران را به یک مبلغ فرهنگی در معرفی جذابیتهای گردشگری استان تبدیل کرده ایم که در سالهای آینده میتوانند با خود گردشگران بیشتری را به استان جذب کنند.
یار محمدی در پاسخ به این سوال که چقدر میتوانیم از طریق گردشگری زمستانی برای استان درآمد کسب کنیم، توضیح داد: میزان درآمدها به وضعیت سرمایه گذاری و تبلیغات مؤثر ما بستگی دارد؛ ولی بدون شک اگر سرمایه گذاری ما در زمینه گردشگری زمستانی به مانند گردشگری تابستانی باشد، به همان اندازه میتوانیم کسب درآمد کنیم.
قزوین؛ مقصدی ارزان برای پایتخت نشینان
از سوی دیگر، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین هم با یادآوری اینکه قزوین در هر فصلی، به ویژه زمستان میتواند مقصد جذابی برای گردشگران ایرانی و خارجی باشد، گفت: این استان برای شهروندان مناطق شمالی و مرکزی کشور، به ویژه پایتخت نشینان مقصدی ارزان است و تهرانیها میتوانند در کمترین زمان ممکن به قزوین سفر کرده و از جاذبههای تاریخی و طبیعی آن دیدن کنند.
نادر محمدی به توسعه امکانات جذب گردشگر زمستانی در شهر قزوین اشاره کرد و افزود: در مناطقی مانند کامان و زرشک که در مسیر جاده قزوین- الموت قرار دارد، امکانات و تجهیزات مناسبی مانند اقامتگاه، پیست اسکی، تله سی یژ و رستوران احداث شده که البته هنوز سرمایه گذاری گستردهای در آنها صورت نگرفته و تکمیل نشده که باید این موانع را هر چه زودتر رفع کنیم تا این طرح نیز به بهره برداری کامل برسد.
گردشگری استان را به شهر قزوین محدود نکنیم
محمدی تاکید کرد: نباید گردشگری استان را محدود به شهر قزوین کنیم، هر چند مرکز استان مهمترین قطب گردشگری و تاریخی استان است، اما در سایر شهرهای استان هم آثار تاریخی زیادی وجود دارد و در مناطقی مانند الموت و آوج در فصول سرد سال، کوهها و دامنههای زیبا و پوشیده از برفی داریم که برای کوهنوردان میتواند بهترین فرصت برای ورزش و سیاحت باشد.
وی بیان کرد: یکی از راههایی که میتواند به تقویت گردشگری زمستانی در سایر شهرهای استان هم کمک کند، برگزاری فستیوالها و جشنوارههای گردشگری است و شهرداریها میتوانند با ایجاد محیطی شاد و خاطره انگیز در طول چنین جشنوارههایی شهرهایی مانند تاکستان، بوئین زهرا و آوج را در ذهن گردشگران ماندگار کنند.
گردشگری زمستانه اگر چه در ظاهر نمود تفریح و ورزشهای زمستانی قلمداد میشود، اما آبستن ظرفیتهای بیشمار دیگری است.
گردشگری غذا، بوم گردی، طبیعت گردی، دیدن میراث فرهنگی ملموس و ناملموس، فروش، بازاریابی و تبلیغ محصولات و فرآوردههای بومی، جذب سرمایه گذار و تبادل فرهنگی از مهمترین این ظرفیتها به شمار میرود که هریک در بر دارنده زمینههای متنوعی برای ایجاد کسب و کارهای دائمی و یا موقت است.
از مسئولان گردشگری استان قزوین انتظار میرود با توجه به ظرفیتهای ارزشمند موجود در این خطه با سیاست گذاری و برنامه ریزی مدون و منطقی، برای جذب گردشگران در روزهای سرد سال، همت کنند.
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