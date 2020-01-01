سید ناصر موسویلارگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات اخیر رئیسجمهور مبنی بر اینکه وعدههایم به مردم برای شرایط صلح بود اما الان در شرایط عادی نیستیم، اظهار داشت: رئیسجمهور با همین وعدههای خود مردم را فریب داد و در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و نمیتواند امروز بهانهتراشی کند.
وی با اشاره به اینکه روحانی بارها گفته است که با برجام، سایه جنگ را از کشور برداشته است، متذکر شد: روحانی در سال ۹۶ به مردم وعده داد که اگر این دولت رأی نیاورد دلار ۵ هزار تومان میشود و و همچنین به مردم امید داد که در صورت پیروزی در انتخابات، به حدی رفاه و وضعیت معیشتی مردم را بهبود دهد که آنها به یارانه نقدی هم احتیاج نداشته باشند اما اینچنین نشد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علی رغم اینکه مردم در دولت یازدهم خیری از روحانی و دولتش ندیدند و در آن دوره آنان جز وعده وعید و نقد دولت سابق اقدامی برای مردم انجام ندادند، اما مردم در انتخابات ۹۶ باز هم فریب وعدههای رئیسجمهور را خوردند و به وی رأی دادند و امروز میبینیم که به هیچکدام از وعدههایی که داد، عمل نکرد.
موسویلارگانی بیان کرد: رئیسجمهور با مطرح کردن بحث تحریمها و فشارهای خارجی به دنبال آن است که از وظایف و مسئولیتهایی که بر دوش دارد، شانه خالی کند اما باید بداند که دیگر مردم فریب چنین حرفهایی را نمیخورند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز رئیسجمهور نمیتواند با بهانههایی چون تحریم از عمل به وعدههایش فرار کند چراکه این اظهارات برای مردم قابل پذیرش نیست.
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