مصطفی کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تیم ملی والیبال ایران در آستانه حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک ۲۰۲۰ گفت: در ۸-۷ سال گذشته به ویژه در سه سال اخیر زحمات بسیاری کشیده شد و هدف‌گذاری تیم ملی برای حضور در المپیک بود. بازیکنان به مرز پختگی رسیده‌اند، زمان آن فرا رسیده تا در المپیک ابتدا بازی‌های قابل قبولی ارائه دهیم و سپس روی سکوی المپیک قرار گیریم. اینها اهداف و چشم‌انداز فدراسیون والیبال بوده است. برای رسیدن به این اهداف زحمات و انرژی زیادی گذاشته شد، هزینه‌ها و بهای زیادی داده‌ایم اما قبل از المپیک، رقابت‌های انتخابی المپیک را در پیش داریم.

* نگرانی‌هایی وجود دارد

کارشناس والیبال در ادامه تأکید کرد: نه می‌توان گفت کار راحتی در پیش داریم نه کار سخت. نمی‌توانیم نسبت به رقبا بی تفاوت باشیم و آنها را جدی نگیریم. اگر غافل شویم می‌تواند به والیبال آسیب برساند. تمام حریفان دوست دارند که در المپیک حاضر باشند. چین به همین دلیل میزبانی مسابقات انتخابی را گرفته است. والیبال ایران در چند سال گذشته رشد زیادی داشته و فراتر از آسیا عمل کرده است. نباید نگران پیروزی مقابل تیم‌هایی مانند چین تایپه و قزاقستان باشیم اما به هر حال یکسری نگرانی‌ها وجود دارد که می‌تواند باعث استرس شود.

* کولاکوویچ می‌تواند بازیکنان را آماده کند

وی در ادامه افزود: کولاکوویچ و همکارانش با توجه به تجربه‌ای که دارند می‌توانند بازیکنان را آماده حضور در انتخابی المپیک کنند. حضور در المپیک، تیم ملی را به جلو سوق خواهد داد. هر بازیکن، مدیر و مربی دوست دارد که در المپیک شرکت کند، چرا که مدال المپیک بالاترین ارزش و جایگاه را دارد.

* باید استرس‌ها را کاهش دهیم

کارخانه اظهار داشت: باید استرس‌ها را کاهش دهیم تا خطای فردی تیم بالا نرود. اگر بتوانیم از تمام ظرفیت والیبال ایران به خوبی استفاده کنیم قطعاً هر حریفی را می‌توانیم شکست دهیم. شاید ۷۰ درصد بازیکنان این را به خوبی می‌دانند که چهار سال بعد ممکن است در تیم ملی حضور نداشته باشند به همین دلیل تمام تلاش خود را خواهند کرد تا بهترین عملکرد را ارائه دهند. همین باعث می‌شود تا کار برای ما آسان شود.

* مردم نگران نباشند

کارشناس والیبال درباره عدم بازی‌های تدارکاتی نیز گفت: اگر بازی تدارکاتی برگزار می‌شد برای تیم ملی بهتر بود اما نبود آن نیز تأثیری ندارد. مردم این را بدانند که جای نگرانی وجود ندارد. دو بازی ابتدایی ما با چین تایپه و قزاقستان می‌تواند حکم دیدار تدارکاتی را داشته باشد، از سوی دیگر حضور داورزنی می‌تواند اعتماد و اطمینانی برای تیم ملی باشد. او ۱۲ سال سابقه ریاست در والیبال را داشته، جدیداً به فدراسیون بازگشته و انگیزه فراوانی دارد. حضور او پشتوانه خوبی برای تیم ملی است که می‌تواند خروجی‌های خوبی داشته باشد اما به هر حال ما باید حواسمان را به خوبی جمع کنیم.

* توجیهات برای تعطیلی لیگ قابل قبول است

وی درباره تعطیلی لیگ و تأثیر آن برای تیم ملی نیز گفت: به هر حال اهمیت و حساسیت رقابت‌های انتخابی المپیک به قدری بالا بود که باید تمام جوانب را می‌سنجیدیم. منافع تیم ملی بسیار مهم است و اگر پرچم تیم ملی بالا باشد در حقیقت پرچم تیم‌های باشگاهی بالا است. قطعاً دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی وجود داشته که منجر به تعطیلی لیگ شده، اگر چه من نیز در ابتدا مخالف تعطیلی لیگ بودم اما به هر حال این شرایط ایجاب کرد تا لیگ تعطیل شود. با توجه به حساسیت انتخابی المپیک هر کسی می‌تواند توجیهی برای تعطیلی لیگ داشته باشد که قابل قبول نیز می‌باشد و نمی‌توان به آن خرده گرفت. همه باید از تیم ملی حمایت کنند، من نیز مانند ملت ایران برای تیم ملی آرزوی موفقیت دارم.