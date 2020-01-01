خانه کشتی محمد بنا به نام شهید صدرزاده تغییر نام داد

به گزارش خبرنگار مهر، خانه کشتی شماره دو مجموعه ورزشی آزادی صبح امروز طی مراسمی با حضور مسئولان وزارت ورزش، مسئولان فدراسیون کشتی، جمعی از خانواده شهدا و امام جمعه شهرستان شهریار به نام خانه کشتی شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده تغییر نام داد.

در این مراسم مهدی علی نژاد معاون ورزش قهرمانی، تندگویان معاون امور جونان وزارت ورزش، تقی زاده معاون پارلمانی وزارت، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، محمد بنا و همچنین محمد صدرزاده پدر شهید و جمعی از مسئولان ورزشی حضور داشتند.

محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی که با پیشنهاد وی خانه کشتی به نام شهید مدافع حرم تغییر کرد در این مراسم خطاب به حاضران گفت: با صحبت‌های که با رئیس فدراسیون داشتیم تصمیم گرفتیم این خانه به نام یک فرد عادی نباشد و چه نامی بهتر از نام یک شهید سر در این خانه عشق باشد و چه روزی بهتر از این روز؛ روز ولادت حضرت زینب(س).

وی ادامه داد: حضور نام این شهید بر سر در خانه کشتی قوت قلب ما و کشتی‌گیران دلاورمان خواهد شد. انشاءالله خداوند به برکت نام این شهید و تمام شهدا نگاهی خاص به ما و تمام کشتی‌گیران داشته باشد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی تصریح کرد: ما کاری نکردیم، کار اصلی را شهدا با نثار جان عزیزشان انجام دادند.