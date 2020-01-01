به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علینژاد درباره حضورش در مراسم تغییر نام خانه کشتی محمد بنا به نام شهید صدرزاده در جمع خبرنگاران گفت: شهدا قهرمانان واقعی کشور هستند و نامشان همیشه در آسمان ایران خواهد درخشید. با پیشنهاد محمد بنا و موافقت رئیس فدراسیون کشتی این اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: امنیتی که امروز داریم مدیون شهدای مدافع حرم هستیم. کار ارزشمندی بود که توسط بنا انجام گرفت. این نامگذاری برکت ویژهای به خانه کشتی خواهد داد. البته شهید صدرزاده خودش از کشتیگیران بوده است که ارزش این کار را دوچندان میکند.
سرپرست معاونت ورزش حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان درباره انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: باتوجه به کسالت تاج و استعفایش از ریاست فدراسیون فوتبال هیأت رئیسه تشکیل جلسه داد. سلامتی تاج از هر چیزی مهمتر بود. اعضای هیأت رئیسه درباره زمان انتخابات تصمیم خواهد گرفت و طبق اساسنامه کار پیش خواهد رفت.
علینژاد درخصوص عدم معافیت اماکن ورزشی از سوی مجلس در پرداخت مالیات گفت: با توجه به شرایط ورزش کشور، باید کمک شود منابع مالی بهتر و بیشتری در اختیار ورزش قرار گیرد. حتماً رایزنی خواهیم کرد این معافیت ادامه پیدا کند، چون ورزش این توان را ندارد که این پرداخت را داشته باشد و هزینهها روی دوش مردم خواهد افتاد و بدون شک نمایندگان مجلس موافق نیستند در این شرایط بار مجددی روی دوش مردم قرار گیرد. ورزش اکنون از مالیات بر ارزش افزوده سهم دارد تا نگاه پیشگیرانه از درمان داشته باشیم و درست نیست هزینه سلامت را روی دوش مردم بیندازیم.
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