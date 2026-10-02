کارگرنیا: شوراها باید از «طرح موضوع» به اقدام اجرایی برسند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واثق‌کارگرنیا عصر جمعه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به دستاوردهای هشتادمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها در اردبیل اظهار کرد: در این اجلاس، چهار کمیسیون تخصصی بر ضرورت تعریف دقیق وظایف مدیریت شهری و تأمین منابع مالی متناسب با مسئولیت‌ها تأکید کردند تا از واگذاری مسئولیت‌های بدون پشتوانه به شهرداری‌ها جلوگیری شود.

وی با اشاره به محورهای بیانیه پایانی این اجلاس در زمینه افزایش تاب‌آوری شهرها در برابر بحران‌ها افزود: تدوین برنامه جامع برای استمرار خدمات حیاتی، ارتقای آمادگی تجهیزات، مدیریت ریسک و استفاده از ظرفیت محله‌ها در شرایط اضطراری از اولویت‌های مهم مدیریت شهری است که باید با سازوکارهای قانونی برای تأمین سریع منابع و تجهیزات همراه باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت، اصلاح نظام مالی و معاملاتی را از دیگر محورهای مورد تأکید در بیانیه پایانی مجمع عنوان کرد و گفت: بازنگری در مقررات معاملات می‌تواند زمینه تسهیل فرآیندهای قانونی و تسریع اقدامات در شرایط بحرانی را فراهم کند.

وی ادامه داد: همچنین استفاده از مهندسی ارزش، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، کاهش هزینه‌ها و توجه به نگهداری پیشگیرانه از دیگر محورهای مطرح‌شده برای دستیابی شهرداری‌ها به منابع پایدار و مدیریت بهینه هزینه‌ها است.

پیش‌بینی بسته‌های حمایتی برای ساخت مسکن زوج‌های جوان

واثق‌کارگرنیا با تأکید بر توجه بیانیه به عدالت اجتماعی و معیشتی بیان کرد: در بیانیه هشتادمین مجمع مشورتی، بر تدوین بسته‌های حمایتی ویژه برای احداث مسکن استطاعت‌پذیر، کوچک‌متراژ و باکیفیت برای زوج‌های جوان تأکید شده است.

وی افزود: استفاده از مشوق‌های عوارضی و ظرفیت نوسازی بافت‌های ناکارآمد از جمله راهکارهایی است که برای تسهیل ساخت این واحدهای مسکونی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت همچنین به موضوع توسعه فضای سبز سازگار با اقلیم و کاهش مصرف آب اشاره کرد و گفت: بازنگری در طرح‌های جامع شهری با توجه به شرایط اقلیمی و نیازهای جدید شهرها نیز از دیگر محورهای مورد توجه در این بیانیه است.

تأکید بر نقش مردم در مدیریت بحران

وی با اشاره به ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی در شهرها خاطرنشان کرد: راستی‌آزمایی اخبار در شرایط بحران و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی و شوراهای محله از دیگر مواردی است که در بیانیه پایانی مورد تأکید قرار گرفته است.

واثق‌کارگرنیا با بیان اینکه تحقق مدیریت یکپارچه شهری نیازمند همکاری میان دستگاه‌های مختلف است، گفت: در بیانیه پایانی بر هم‌افزایی واقعی میان شوراها، شهرداری‌ها، دولت و مجلس برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری و ارائه خدمات عمومی پایدار تأکید شده است.

وی تصریح کرد: مقرر شده است اجرای مفاد این بیانیه در اجلاس‌های آتی به صورت مستمر مورد پایش قرار گیرد تا مصوبات و محورهای تعیین‌شده از سطح طرح موضوع فراتر رفته و به اقدامات اجرایی منجر شود.