بررسی مسائل اداری و زیرساختی دانشگاه بناب در دیدار با نماینده مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدباقری بنابی، نماینده مردم بناب و خوشه‌مهر در مجلس شورای اسلامی، روز جمعه با حضور در دانشگاه بناب با رئیس دانشگاه، اعضای هیئت‌رئیسه، شورای صنفی اساتید و شورای صنفی کارکنان این دانشگاه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، مسائل و چالش‌های دانشگاه در حوزه‌های مختلف اداری و اجرایی، وضعیت امکانات و زیرساخت‌ها، مطالبات اعضای هیئت علمی و کارکنان و نیازهای دانشگاه برای توسعه فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای شورای صنفی اساتید و کارکنان دانشگاه بناب نیز گزارشی از مسائل و مطالبات موجود ارائه کردند و بر ضرورت رسیدگی به دغدغه‌های صنفی و رفع موانع پیش‌روی فعالیت‌های دانشگاه تأکید داشتند.

رئیس دانشگاه بناب و اعضای هیئت‌رئیسه نیز ضمن تشریح وضعیت موجود، برنامه‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه، برخی مسائل و چالش‌های پیش‌روی این مجموعه را مطرح و بر ضرورت پیگیری آنها در سطح شهرستان و استان تأکید کردند.

محمدباقری بنابی در این نشست با تأکید بر اهمیت دانشگاه بناب در توسعه علمی، آموزشی و فرهنگی شهرستان، اظهار کرد: مسائل و مشکلات دانشگاه باید با نگاهی واقع‌بینانه و از مسیرهای قانونی و اجرایی پیگیری شود و برای رفع موانع موجود، همکاری و هماهنگی میان دانشگاه و دستگاه‌های مسئول ضروری است.

نماینده مردم بناب و خوشه‌مهر در مجلس همچنین بر ضرورت توجه به مطالبات اساتید و کارکنان دانشگاه تأکید کرد و گفت: موضوعات مطرح‌شده در این جلسه در چارچوب وظایف نمایندگی و از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.

در ادامه، راهکارهای تقویت ظرفیت‌های دانشگاه بناب، بهبود شرایط موجود، رفع برخی موانع اداری و اجرایی و حمایت از فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی این دانشگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان مقرر شد مطالبات و موضوعات مطرح‌شده پس از بررسی و تفکیک، بر اساس سطح شهرستان، استان و ملی از مسیر دستگاه‌های مربوطه پیگیری شود.

گفتنی است بیش از ۲۵۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه بناب مشغول به تحصیل هستند.