پرونده تمام زندانیان در استان اصفهان بررسی شد/ آزادی ۵۰۰ زندانی

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه بودجه سازمان زندانها کم است آیا درخواست متمم بودجه کردهاید؟ گفت: در این رابطه ما موضوعی را به صورت جداگانه در حال پیگیری هستیم.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با اینکه بررسی پرونده تمام زندانیان به کجا رسید؟ گفت: این کار استان به استان انجام میشود، پرونده زندانیان استان اصفهان به پایان رسیده است و پرونده زندانیان استان فارس نیز به صورت خاص رسیدگی میشود.
وی افزود: به همین منظور هیئتی به استان فارس شنبه اعزام میشود و به زودی نتایج بررسیهای استانها را اعلام میکنیم.
جهانگیر در رابطه با افراد مشمول آزادی در این استان گفت: تاکنون بیش از ۵۰۰ زندانی بعد از بررسی مجدد پروندهشان از زندان آزاد شدند.
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