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۱۲ دی ۱۳۹۸، ۲۳:۳۵

بانک مرکزی چین اعلام کرد:

چین دوباره سطح ذخیر بانک‌ها را کاهش داد

چین دوباره سطح ذخیر بانک‌ها را کاهش داد

بانک مرکزی چین اعلام کرد که میزان ذخیره نقدی اجباری بانک‌ها را مجدداً کاهش داده است و به این ترتیب، ۸۰۰ میلیارد یوآن را برای کمک به رشد اقتصادی آزاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بانک مرکزی چین اعلام کرد که میزان ذخیره نقد اجباری بانک‌ها را مجدداً کاهش داده است و به این ترتیب ۸۰۰ میلیارد یوآن (معادل ۱۱۴.۹۱ میلیارد دلار) برای کمک به رشد اقتصادی آزاد کرده است.

بانک مرکزی چین در وب‌سایت خود اعلام کرد که درصد اجباری ذخیره نقدینگی بانک‌ها را ۵۰ صدم درصد کاهش داده است که این قانون جدید، از ۶ ژانویه اجرا خواهد شد.

طبق این ضابطه جدید، سطح ذخیره اجباری برای بانک‌های بزرگ به ۱۲.۵ درصد کاهش می‌یابد.

از سال ۲۰۱۸ میلادی، این هشتمین باری است که بانک مرکزی این نرخ را کاهش داده است. هدف از این کار آزاد سازی پول برای وام‌دهی و تقویت رشد اقتصادی است.

گفتنی است رشد اقتصادی چین در سال گذشته به پایین‌ترین سطح در ۳۰ سال اخیر رسید.

کد مطلب 4814051

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