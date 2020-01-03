به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد کریمی رئیس دپارتمان اسباب‌بازی اتحادیه صنف خرازی در خصوص تولیداتی که هم منافع تولید کننده را تأمین می‌کند هم مصرف کننده با امنیت خاطر برای کودکش خرید می‌کند، گفت: تولید کننده اسباب بازی ایرانی برای تولید شایسته است، بر روی فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی کار ویژه انجام دهد، این مهم نیاز به طراحی افراد متخصص در حوزه طراحی فرهنگ، روانشناسی و جامعه شناسی دارد تا با بومی سازی اسباب بازی بتوان کودک را با فرهنگ غنی ایران اسلامی آشنا کرد.

وی افزود: برای تولید اسباب بازی که از سویی قادر باشد زمینه‌ای گسترده برای پرورش ذهنی، روحی و مهارتی کودکان و نوجوانان فراهم سازد و هم ابعاد مهمی از فرهنگ کشور و سرزمین مادری را در عمق خود بومی سازی کند، احتیاج به ایجاد استودیوهای طراحی و اتاق فکرهای ساخت اسباب بازی و طراحان متعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی داریم.

کریمی ادامه داد: باید با ایجاد آتلیه‌ای بزرگ و اتاق فکرهایی با حضور متعهدین و متخصصین دست به تولید اسباب بازی‌هایی بزنیم که کودک بتواند به خلاقیت‌هایی دست یابد؛ اسباب بازی‌هایی که در روح و روان کودک امید و آرامش را نهادینه کند.

وی تاکید کرد: در این اتاق فکرها می‌توان با طراحی بازی‌های مناسب شناختی، مهارتی، ورزشی، ذهنی و… جامعه سالم‌تری را برای فرزندان این مرز و بوم رقم بزنیم و پس از نمونه سازی طرح‌ها را در اختیار تولید کنندگان قرار دهیم و در کنار تولید برای توزیع کنندگان، فروشندگان، مربیان و خانواده‌ها کارگاه‌هایی آموزشی همراه با نشاط برگزار کنیم.

رئیس دپارتمان اسباب بازی اتحادیه صنف خرازی ادامه داد: تنها راه رهایی از این وضعیت موجود، حضور و همراهی پررنگ نیروهای متعهد و حمایت مقام معظم رهبری از آن است. این گونه است که به لطف خداوند و عشق دوستداران کودک، می‌توانیم آینده‌ای پر از امید به زندگی، نشاط، مهربانی و عشق برای نسل آینده کشور به ارمغان آوریم.