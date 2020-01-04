تساوی حریف تیم فوتبال امید ایران مقابل استرالیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید کره جنوبی روز گذشته جمعه در مالزی و در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم امید استرالیا رفت که این بازی با نتیجه تساوی یک - یک خاتمه یافت.
این بازی با نظر کادر فنی دو تیم پشت درهای بسته برگزار شد.
تیم کره جنوبی فردا یکشنبه مالزی را به مقصد تایلند محل برگزاری مسابقات انتخابی المپیک توکیو ترک می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای گروه C مرحله نهایی رقابتهای قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا و انتخابی بازیهای المپیک ۲۰۲۰ با حضور تیمهای المپیک ایران، ازبکستان، کرهجنوبی و چین در شهر سونگخلا و استادیوم تینسولانون تایلند برگزار میشود.
برنامه دیدارهای تیم المپیک کشورمان در رقابتهای نهایی و مرحله گروهی به این شرح خواهد بود:
* پنجشنبه - ۹ ژانویه (۱۹ دی) - ساعت ۱۷:۱۵
- ایران - ازبکستان
* یکشنبه - ۱۲ ژانویه (۲۲ دی) - ساعت ۱۷:۱۵
- ایران - کره جنوبی
* چهارشنبه - ۱۵ ژانویه (۲۵ دی) - ساعت ۱۷:۱۵
- ایران - چین
همچنین در مرحله دوم رقابتها تیمهای اول و دوم گروههای سوم و چهارم روز یکشنبه ۱۹ ژانویه در بانکوک به مصاف هم خواهند رفت.
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