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۱۴ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۰۴

سفیر ایران در چین:

مسئولیت افزایش تنش بر عهده آمریکا است

مسئولیت افزایش تنش بر عهده آمریکا است

سفیر جمهوری اسلامی در چین گفت: آمریکا باید مسئولیت افزایش تنش و اقداماتی که در آینده صورت خواهد پذیرفت را بپذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کشاورز زاده سفیر ایران در چین با اشاره به جلسه خود با مقام‌های چینی درباره ترور شهید سردار سلیمانی اظهار داشت: در اولین ساعات امروز شنبه، جلسه‌ای را با مقام‌های وزارت خارجه چین داشتم و آنها را از وضعیتی که روز گذشته پیش آمده مطلع کردم.

وی ادامه داد: همچنین به اطلاع مقام‌های چینی رساندم که با توجه به ماجراجویی‌هایی که آمریکایی‌ها در منطقه و به خصوص در اقدام اخیر تروریستی انجام داده‌اند، تبعات آن به عهده مقام‌های آمریکایی بوده و دولت این کشور باید مسئولیت افزایش تنش و اقداماتی که در آینده صورت خواهد پذیرفت را بپذیرد.

سفیر کشورمان در پکن گفت: به مقام‌های چینی اطلاع دادم که شورای عالی امنیت ملی ایران روز گذشته جلسه داشته و در آن تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کرده است.

کد مطلب 4815678
محسن احدی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      نفس زکیه به دست شقی‌ترین مردم به شهادت رسید. آیا خون بهای سردار اسلام حاج قاسم سلیمانی با کشتن هزار نفر نظامی امریکایی برابری میکند، البته که نه. ما صدها هزار نظامی امریکایی و اسرائیلی را قتل عام خواهیم کرد

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