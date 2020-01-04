مسئولیت افزایش تنش بر عهده آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کشاورز زاده سفیر ایران در چین با اشاره به جلسه خود با مقامهای چینی درباره ترور شهید سردار سلیمانی اظهار داشت: در اولین ساعات امروز شنبه، جلسهای را با مقامهای وزارت خارجه چین داشتم و آنها را از وضعیتی که روز گذشته پیش آمده مطلع کردم.
وی ادامه داد: همچنین به اطلاع مقامهای چینی رساندم که با توجه به ماجراجوییهایی که آمریکاییها در منطقه و به خصوص در اقدام اخیر تروریستی انجام دادهاند، تبعات آن به عهده مقامهای آمریکایی بوده و دولت این کشور باید مسئولیت افزایش تنش و اقداماتی که در آینده صورت خواهد پذیرفت را بپذیرد.
سفیر کشورمان در پکن گفت: به مقامهای چینی اطلاع دادم که شورای عالی امنیت ملی ایران روز گذشته جلسه داشته و در آن تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کرده است.
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