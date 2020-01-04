استکبار با شهادت سردار سلیمانی در نابودی خود تعجیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی صبح شنبه در دیدار با دست اندرکاران موکب بهداشتی و درمان اربعین حسینی اظهارکرد: شهید سردار سلیمانی اسوهای بیبدیل برای شیوه حیات و زندگی و حتی مرگ است.
نماینده ولیفقیه در خراسانجنوبی بیانکرد: همه ما روزی این جهانی فانی را ترک خواهیم گفت ولی مهم چگونه زیستن و چگونه ترکگفتن این جهان است که شهدا در این زمینه الگوهای بسیار جاودانهای برای ما هستند.
عبادی ادامهداد: استکبار در یک اشتباه غلط و فاحش تصور میکرد که با شهادت سردار قاسم سلیمانی یک مانع را از سر راه خود برداشته است در حالی که با شهادت وی صدها سلیمانی از قطره قطره خون وی برمیخیزد.
وی با بیان اینکه دشمن با شهادت سردار سلیمانی در نابودی خود تعجیل کرد، افزود: در گذشته نیز دشمن از این اشتباهات زیاد مرتکب شد که نمونه آن را در شهادت شهید سید عباس موسوی رهبر حزب الله میتوان دید چرا که بعد از آن بزرگ مردی چون سید حسن نصرالله جای او را گرفت.
نماینده ولیفقیه در خراسانجنوبی گفت: گنجینه الهی هیچگاه از وجود بزرگ مردانی که شمع راه حقیقت را روشن نگه میدارند، خالی نمیشود.
عبادی با اشاره به اینکه خدمترسانی به زائران اربعین حسینی بسیار باارزش و گرانقدر است، اظهارکرد: امروزه راهپیمایی اربعین جهانی شده و برای مسلمانان و غیر مسلمانان تابلوی حقیقتطلبی و عدالتطلبی است.
وی بیانکرد: باید خدمترسانیها به اسم ائمه معصومین (ع) و حضرت سید الشهدا (ع) را در غیر ایام اربعین نیز به اقشار نیازمند و محروم ادامه داده و آن را روز به روز گسترش دهیم.
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