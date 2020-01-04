خون مالک اشتر زمانه باعث انسجام و اتحاد بیشتر مجاهدان منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام تسلیت حسین کلانتری آمده است: شهادت شیرمرد میدان جهاد و مبارزه، سرباز ولایت مجاهد انقلابی سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده سرافراز نیروی قدس و هم رزمانش را به دست کهنه دشمن ملت و انقلاب اسلامی، آمریکای جنایتکار به محضر مقام معظم رهبری، امت اسلام، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همه هم رزمانش در جبهه‌های حق علیه باطل و خانواده معززش تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

شهید سلیمانی الگویی ارزشمند و بزرگ در دفاع از ارزشهای اسلامی و مرد میدان مبارزه حق علیه باطل سرباز بی نظیر ولایت بود که حضرت احدیت مزد تلاش مستمرش را شهادت قرار داد.

استکبار بد طینت بداند خون این مجاهد فی سبیل الله و مالک اشتر زمانه باعث انسجام و اتحاد بیشتر مجاهدان منطقه علیه استکبار خواهد شد و آثار این خون‌های به ناحق ریخته در باروری درخت انقلاب اسلامی نمایان خواهد شد.