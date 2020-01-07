خبرگزاری مهر - گروه ورزش: تصمیم مسئولان ورزش مبنی بر پرداخت حقوق به ورزشکارانِ المپیکی بخش بزرگی از دغدغه همیشگی آنها که مربوط به مسائل مالی بود را برطرف کرده است.

طبق این تصمیم که مصوبه ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی را دارد، ورزشکارانی که سهمیه المپیک بگیرند ماهیانه ۵ میلیون تومان حقوق دریافت خواهند کرد. این حقوق برای مدت یک سال - تیرماه ۹۸ تا تیرماه ۹۹ - و به میزان ۶۰ میلیون تومان در اختیار آنها قرار می گیرد.

در این مصوبه ابتدا عاملان اصلی موفقیت ورزشکاران المپیکی یعنی مربیان آنها در نظر گرفته نشده بودند؛ موضوعی که خبرگزاری مهر هم در گزارش «سر بی کلاه مربیان و تبعات خطرناک/ چتر را از سر ورزشکار برندارید» به آن پرداخت. موضوعی که در نهایت مورد توجه ستاد عالی هم قرار گرفت و پرداخت حقوق به مربیان را هم مصوب کرد.

بر این اساس سرمربیان ورزشکارانی که موفق به کسب سهمیه المپیک می شوند همچون خود آنها ماهیانه ۵ میلیون تومان حقوق دریافتی خواهند داشت. سهم دیگر اعضای کادر فنی اما ۲.۵ میلیون تومان است.

۴۵ حقوق بگیر به خاطر ۲۹ سهمیه المپیک

مصوبه ستاد عالی بازی های المپیک برای پرداخت حقوق به ورزشکاران المپیکی و مربیان شان فعلا شامل حال ۴۵ نفر می شود. این افراد شامل ۲۸ ورزشکار و ۱۷ عضو کادر فنی سرمربی، مربی و ...) می شود.

فهرست حقوق بگیران المپیکی ورزش ایران به این شرح است:

بسکتبال

ورزشکاران: محمد جمشیدی، حامد حدادی، محمد حسن زاده، حامد حسین زاده، آرمان زنگنه، مایک رستم پور، آرون گرامی پور، سجاد مشایخی، رسول مظفری، میثم میرزایی، صمد نیکخواه بهرامی، بهنام یخچالی

کادر فنی: مهران شاهین طبع (سرمربی)، مهران آتشی، فرزاد کوهیان، امیر محمد بهروز عابدینی (مربیان)، بهروز مهدوی (بدنساز)، مسعود قاسمی (سرپرست)

تیرندازی

ورزشکاران: نجمع خدمتی، آرمینا صادقیان، هانیه رستمیان، فاطمه کرم زاده، مهیار صداقت، جواد فروغی

کادر فنی: الهام هاشمی (سرمربی)، مریم طالبی (مربی)، محسن نصر اصفهانی (مربی تپانچه)

کشتی فرنگی

ورزشکاران: علیرضا نجاتی، محمد علی گرایی، امیر قاسمی منجزی

کادر فنی: محمد بنا (سرمربی)، حسن رنگرز (مدیر فنی تیم های ملی)، بهروز حضرتی

کشتی آزاد

ورزشکاران: رضا اطری، حسن یزدانی

کادر فنی: غلامرضا محمدی (سرمربی)، محسن کاوه (مدیر فنی تیم های ملی)، مسعود مصطفی جوکار

تکواندو

ورزشکاران: آرمین هادی پور، میرهاشم حسینی

کادر فنی: فریبرز عسگری (ُسرمربی)

دوومیدانی

ورزشکاران: احسان حدادی، حسن تفتیان

تیروکمان

ورزشکاران: میلاد وزیری

کادر فنی: مجید میررحیمی (سرمربی)

سر بی کلاه ۲ نفر

تا به امروز ۲۹ سهمیه برای ورزش ایران و حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو به دست آمده است. یکی از سهمیه ها به نام دوچرخه سواری و در بخش جاده کسب شده اما هنوز ورزشکار اعزامی در این رشته مشخص نیست. به همین دلیل در فهرست حقوق بگیران نامی از رکابزن المپیکی و مربی آن دیده نمی شود. البته به محض مشخص شدن رکابزن اعزامی و مربی او، نام آنها نیز به فهرست حقوق بگیران اضافه خواهد شد.

دیگر اینکه پرداخت حقوقِ مصوب ستاد عالی برای مربیان فقط شامل مربیان داخلی می شود. به همین دلیل برای مربیان ورزشکارانی مانند احسان حدادی و حسن تفتیان که خارجی هستند، حقوقی لحاظ نشده است.

آئین نامه پرداخت؛ واریز کامل حقوق به شرط اعزام

وزارت ورزش مسئول پرداخت حقوق به ورزشکاران المپیکی است. این حقوق البته تا به امروز به حساب هیچ یک از المپین ها واریز نشده اگرچه وعده داده شده که تا پایان دی ماه این مهم انجام خواهد شد.

متفاوت بودن شرایط دارندگان سهمیه های المپیک به لحاظ «قطعی بودن اعزام به توکیو» یکی از دلایلی است که پرداخت حقوق ورزشکاران و مربیان المپیکی را به تاخیر انداخته است. در برخی رشته ها مانند دوومیدانی و تیراندازی سهمیه المپیک به ورزشکار داده شده و به نام خود او ثبت می شود. بنابراین اعزام این ورزشکاران به المپیک قطعی است. در برخی رشته ها اما الزامی برای اعزام یک ورزشکار نیست همانگونه که سهمیه تیمی بسکتبال توسط یک ترکیب ۱۲ نفره به دست آمد اما احتمال تغییر این ترکیب برای اعزام به توکیو دور از ذهن نیست.

طبق مصوبه ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی و بر اساس دستور العمل نهایی شده، ۶۰ میلیون حقوق مصوب تنها به شرط اعزام به صورت کامل در اختیار ورزشکار المپیکی قرار می گیرد. طبق این دستور العمل ورزشکارانی که سهمیه المپیک به نام آنها به دست آمده است، نیمی از حقوق مصوب را دریافت خواهند کرد. این ورزشکاران در صورت قطعی شدن اعزامشان به المپیک، بخش باقی مانده حقوق خود را هم دریافت خواهند کرد در غیر این صورت واریزی دیگری به حساب آنها صورت نخواهد گرفت. این بخش به کسانی تعلق می گیرد که در فهرست مسافران توکیو خواهند بود.