جست و جو گران معادن نهبندان با تلاش ۳ ساعته امدادگران پیدا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم شهریاری از مفقود شدن دو نفر از هم شهری ها در محدوده نهبندان خبر داد و افزود: با اعلام مفقودی این افراد طی ساعت ۱۹ یکشنبه شب، تیم های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: خوشبختانه بعد از تلاش سه ساعته نیروهای امدادی و انتظامی، مفقود شدگان توسط نیروهای امدادی در هشت کیلومتری مسجد ابوالفضل (ع) به سمت زاهدان پیدا شدند.

شهریاری با بیان اینکه این افراد در منطقه به دنبال جستجوی معدن بوده اند، گفت: از هم شهری ها خواستاریم قبل از ورود به محدوده های کویری خراسان جنوبی نظیر معادن نهبندان، از شرایط جوی و موقعیت های مکانی منطقه مطلع شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه عملیات جستجو با پنج نیروی امدادی در قالب دو تیم عملیاتی انجام شد، گفت: همچنین در این عملیات دو دستگاه خودروی امدادی بکارگیری شده است.