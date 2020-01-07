فریدون یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سایت پرنده نگاری هشیلان حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار داشت: برای تکمیل باقیمانده پروژه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان دیگر اعتبار دریافت کردیم و اکنون نیز در آستانه تخصیص آن هستیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه افزود: پس از تخصیص اعتبار مذکور و اعلام در سامانه پیمانکار مشخص و باقیمانده کار انجام خواهد شد.

این مسئول با بیان اینکه امیدواریم این پروژه پس از گذشت زمانی طولانی سال آینده به بهره برداری برسد، گفت: ناکافی بودن منابع اعتباری در نظر گرفته شده در زمان مدیران قبلی، رها کردن پروژه توسط پیمانکاران از جمله عمده ترین علل طولانی شدن تکمیل پروژه مذکور است.

یاوری خاطر نشان کرد: با توجه به رها شدن پروژه توسط پیمانکار فعلی باید تکلیف آن مشخص شود تا پروژه به پیمانکار جدید واگذار شود.

وی ادامه داد: اجرای پروژه پرنده نگاری هشیلان در راستای انجام کارهای تحقیقاتی، پژوهشی و تفرجی است به گونه‌ای که دوستداران محیط زیست در ایام مهاجرت پرندگان در تالاب هشیلان پرندگان را مشاهده کنند همچنین این سایت فرصتی برای انجام کارهای تحقیقاتی زیست محیطی توسط محققین دانشگاهی فراهم می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: در پشت بام این مرکز دوربین و تلسکوپ نصب شده تا تالاب به صورت مستقیم مشاهده شود.

این مسئول عنوان کرد: سایت پرنده نگاری هشیلان در ۲۰ کیلومتری کرمانشاه _ کامیاران قرار گرفته و مساحت آن ۴۵۰ هکتار است که از نظر اکولوژیکی منحصر به فرد است.

یاوری با بیان اینکه تالاب پرنده نگاری هشیلان به شکل زغال سنگ نارس است، بیان کرد: تشکیل تالاب‌ها به این شکل در مناطق بسیار سردسیر دنیا آن هم با گذشت زمان بسیار طولانی از نظر زمان شناسی انجام می‌شود.

وی افزود: تالابی به شکل زغال سنگ نارس در عرض‌های جغرافیایی بالاتر و مناطق سردسیر و حاصل از انباشت مواد آلی گیاهی انجام می‌شود زیرا این مواد در شرایط آب و هوایی به ویژه درجه حرارت محیط بسیار سرد کاملاً تجزیه نمی‌شوند و باگذشت زمان انبار و به شکل زغال سنگ ایجاد می‌شود و این خصوصیت تالاب هشیلان در کشور بی نظیر است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با تصریح اینکه این سایت محلی برای گذران پرندگان است، ادامه داد: این تالاب مانند اسفنج آب را به خود جذب می‌کند و در مواقع خشکسالی به مرور آب را به محیط پس می‌دهد.

این مسئول با بیان اینکه در این سایت گونه‌های گیاهی و جانوری خاص که بومی تالاب هستند زیست می‌کنند، تصریح کرد: در نتیجه این تالاب بانک ژن طبیعی محلی برای حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری است و از سوی دیگر جوامع محلی با استفاده از تالاب گذران زندگی می‌کنند و به ساخت صنایع دستی می‌پردازند.

یاوری با بیان اینکه حیات جوامع محلی با تالاب گره خورده است، گفت: این تالاب محلی برای تولید علوفه و چرای کنترل شده است.

وی خاطرنشان کرد: این سایت با حجم آبی که در خود جای می‌دهد منبع آب شیرین تلقی می‌شود و از نظر میکرو کلیما در محیط پیرامونی و آب و هوایی اثرات مثبتی به دنبال دارد.