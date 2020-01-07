تدوین ۸۰۰ پایان نامه و تز دکتری با موضوع «گفتمان مقاومت»

احمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات اضافه شدن موضوع گفتمان مقاومت در سامانه طرح پایش (پژوهش‌های اثرگذار یکپارچه شبکه‌ای)، اظهار کرد: تاکنون ۱۶ موضوع با بیش از ۱۱ هزار نظام موضوعات در سامانه پایش بارگذاری شده تا بر این اساس اساتید دانشگاه و همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی بتوانند از این موضوعات برای پایان نامه و مقالات پژوهشی خود استفاده کنند.

سخنگوی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه «گفتمان مقاومت» به عنوان هفدهمین موضوع در سامانه پایش بارگذاری می‌شود، خاطرنشان کرد: قرار است در یک مدل علمی به همه ابعاد مقاومت و همچنین تمام شخصیت‌های تأثیرگذار و بالاخص سردار حاج قاسم سلیمانی پرداخته شود.

حیدری با بیان این مطلب که واحد کرمان به عنوان بانی، محوریت این موضوع را برعهده گرفته است، تصریح کرد: قرار است ابتدا نظام موضوعات مشخص شود و پیش بینی ما این است که حدود ۷۰۰-۸۰۰ نظام موضوعی از گفتمان مقاومت استخراج شود.

وی ادامه داد: این نظام موضوعات شامل مهم‌ترین مؤلفه‌های فرهنگی مقاومت اسلامی، راهکارهای مقاومت و هم بستگی، معاندان این مفهوم و چگونگی مقابله آن‌ها با این مفهوم و … می‌شود و فکر می‌کنم دانشگاه آزاد در ۱۴-۱۵ ماه آینده بیش از ۷۰۰-۸۰۰ پایان نامه، تز دکتری و مقاله در باب گفتمان مقاومت به جهان اسلام هدیه دهد.

سخنگوی دانشگاه آزاد به ساز و کار سامانه پایش در دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: دانشگاه آزاد تصمیم گرفته است تا تلاش‌ها و فعالیت‌های اساتید و دانشجویان را در اختیار حل مسائل کشور قرار دهد؛ به همین منظور سامانه‌ای طراحی کرده که چالش‌ها و موضوعات کشور در آن دسته بندی شده اند که در واقع با یک مدل علمی به صورت درخت واره و نظام موضوعی در آمده اند.

وی افزود: به طور مثال در بحث پدافند غیرعامل و چگونگی مقابله با بحران‌های مختلف مثل سیل، زلزله و … هزاران نظام موضوعات استخراج شده است. دانشگاه آزاد ۳۵۰ هزار دانشجوی ارشد و دکتری دارد که این افراد باید با مراجعه به این سامانه موضوعات پایان نامه و تز دکتری خود را انتخاب کنند.

حیدری پیشران صنعت هر استان را یکی دیگر از موضوعات مهم در سامانه پایش عنوان کرد و گفت: پیشران صنعت در هر استان به عنوان یکی دیگر از موضوعات در سامانه پایش در نظر گرفته شده است؛ مثلاً در آذربایجان موضوع کیف و کفش و صنعت چرم انتخاب شده و ۶۰۰ موضوع اعم از مشکلات این صنعت، صادرات، وضعیت تولید و نقش این صنعت استخراج شده است.