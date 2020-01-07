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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۹:۳۷

براساس طرح جدید دانشگاه آزاد؛

تدوین ۸۰۰ پایان نامه و تز دکتری با موضوع «گفتمان مقاومت»

تدوین ۸۰۰ پایان نامه و تز دکتری با موضوع «گفتمان مقاومت»

سخنگوی دانشگاه آزاد از انتخاب موضوع «گفتمان مقاومت» به عنوان یکی از موضوعات سامانه پایش پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی خبر داد.

احمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات اضافه شدن موضوع گفتمان مقاومت در سامانه طرح پایش (پژوهش‌های اثرگذار یکپارچه شبکه‌ای)، اظهار کرد: تاکنون ۱۶ موضوع با بیش از ۱۱ هزار نظام موضوعات در سامانه پایش بارگذاری شده تا بر این اساس اساتید دانشگاه و همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی بتوانند از این موضوعات برای پایان نامه و مقالات پژوهشی خود استفاده کنند.

سخنگوی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه «گفتمان مقاومت» به عنوان هفدهمین موضوع در سامانه پایش بارگذاری می‌شود، خاطرنشان کرد: قرار است در یک مدل علمی به همه ابعاد مقاومت و همچنین تمام شخصیت‌های تأثیرگذار و بالاخص سردار حاج قاسم سلیمانی پرداخته شود.

حیدری با بیان این مطلب که واحد کرمان به عنوان بانی، محوریت این موضوع را برعهده گرفته است، تصریح کرد: قرار است ابتدا نظام موضوعات مشخص شود و پیش بینی ما این است که حدود ۷۰۰-۸۰۰ نظام موضوعی از گفتمان مقاومت استخراج شود.

وی ادامه داد: این نظام موضوعات شامل مهم‌ترین مؤلفه‌های فرهنگی مقاومت اسلامی، راهکارهای مقاومت و هم بستگی، معاندان این مفهوم و چگونگی مقابله آن‌ها با این مفهوم و … می‌شود و فکر می‌کنم دانشگاه آزاد در ۱۴-۱۵ ماه آینده بیش از ۷۰۰-۸۰۰ پایان نامه، تز دکتری و مقاله در باب گفتمان مقاومت به جهان اسلام هدیه دهد.

سخنگوی دانشگاه آزاد به ساز و کار سامانه پایش در دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: دانشگاه آزاد تصمیم گرفته است تا تلاش‌ها و فعالیت‌های اساتید و دانشجویان را در اختیار حل مسائل کشور قرار دهد؛ به همین منظور سامانه‌ای طراحی کرده که چالش‌ها و موضوعات کشور در آن دسته بندی شده اند که در واقع با یک مدل علمی به صورت درخت واره و نظام موضوعی در آمده اند.

وی افزود: به طور مثال در بحث پدافند غیرعامل و چگونگی مقابله با بحران‌های مختلف مثل سیل، زلزله و … هزاران نظام موضوعات استخراج شده است. دانشگاه آزاد ۳۵۰ هزار دانشجوی ارشد و دکتری دارد که این افراد باید با مراجعه به این سامانه موضوعات پایان نامه و تز دکتری خود را انتخاب کنند.

حیدری پیشران صنعت هر استان را یکی دیگر از موضوعات مهم در سامانه پایش عنوان کرد و گفت: پیشران صنعت در هر استان به عنوان یکی دیگر از موضوعات در سامانه پایش در نظر گرفته شده است؛ مثلاً در آذربایجان موضوع کیف و کفش و صنعت چرم انتخاب شده و ۶۰۰ موضوع اعم از مشکلات این صنعت، صادرات، وضعیت تولید و نقش این صنعت استخراج شده است.

کد مطلب 4818850
مهتاب چابوک

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