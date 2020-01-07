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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۲۰

تلویزیون جدید پاناسونیک سینما را به خانه می‌آورد

تلویزیون جدید پاناسونیک سینما را به خانه می‌آورد

شرکت پاناسونیک در نمایشگاه سی ای اس ۲۰۲۰ تلویزیون جدیدی را به نمایش گذاشته که می‌تواند تجربه حضور در سینما را برای علاقمندان به ارمغان آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این تلویزیون از مدل HZ۲۰۰۰ اولین تلویزیون او – لد دنیاست که دارای دو فناوری صوتی و بصری پیشرفته به نام‌های دالبی ویژن آی کیو و حالت فیلم ساز است.

پاناسونیک می‌گوید افزودن این دو فناوری به تلویزیون مذکور باعث می‌شود تصاویر و صدای پخش شده از آن هر چه بیشتر نزدیک به حالتی باشد که مدنظر فیلم ساز بوده است. در واقع فناوری‌های یادشده نمایشگر تلویزیون را هر چه بیشتر مشابه با پرده سینما می‌سازد.

پاناسونیک برای افزودن فناوری‌های یادشده به تلویزیون مذکور پنلی جدید به نام Master HDR OLED را بر روی مدل HZ۲۰۰۰ نصب کرده که درخشندگی تصویر آن را نسبت به تلویزیون‌های او – لد استاندارد تا ۲۰ درصد افزایش می‌دهد.

از جمله قابلیت‌های این تلویزیون می‌توان به کیفیت بالای تصاویر مربوط به صحنه‌های تاریک، تفکیک دقیق‌تر رنگ‌ها و نمایش واضح جزئیات تصویر اشاره کرد. همچنین این فناوری‌ها موجب حفظ کیفیت تصاویر به خصوص در زمان تحرک شخصیت‌ها و اشیای صحنه می‌شود.

کد مطلب 4818909

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