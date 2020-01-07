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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۵۶

خبر خوب برای استیلی؛

مصدومیت دروازه‌بان امیدها جدی نیست

مصدومیت دروازه‌بان امیدها جدی نیست

فیزیوتراپ تیم فوتبال امید با تشریح آخرین وضعیت مصدومیت معراج اسماعیلی دروازه بان این تیم گفت:خوشبختانه مصدومیت او چندان جدی نیست و هرچه زودتر به تمرینات باز می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علیرضا شهاب درخصوص آخرین وضعیت اسماعیلی اظهار داشت:مصدومیت معراج از ناحیه همسترینگ پای چپ است که بر اساس بررسی ها و معاینه بالینی مشخص شد از نوع آسیب دیدگی نوع اول و قابل کنترل است. البته جهت اطمینان، شب گذشته ام آر آی گرفته شد تا به نتیجه قطعی برسیم.

فیزیوتراپ تیم فوتبال امید به طور کلی باید بگویم از نظر کادر پزشکی این مصدومیت جدی و نگران کننده است. اقدامات لازم و مراقبت های مورد نظر را انجام خواهیم داد تا معراج در اختیار کادر فنی قرار بگیرد. هنوز نمی توان در خصوص حضور یا عدم حضور این بازیکن در مسابقه اول اظهار نظر کرد و باید شرایط را در دو تمرین باقیمانده به خوبی ارزیابی کنیم.

شهاب در پایان گفت: اولویت اصلی حفظ سلامت بازیکنان است و خواسته کادر فنی هم همین است.خوشبختانه شرایط سایر بازیکنان ایده آل است و هیچ مشکلی از نظر مصدومیت نفرات نداریم که انشالله معراج اسماعیلی هم با رفع این مصدومیت در روزهای آتی به تمرینات بازمی گردد.

کد مطلب 4819053

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