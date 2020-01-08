سیلی محکمی به آمریکا زده شد/ باید حضور آمریکا در منطقه تمام شود

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار هزاران نفر از مردم قم، حملات موشکی بامداد امروز به دو پایگاه امریکا در عراق را یک سیلی خواندند و با تأکید بر اینکه مقابله اصلی باید در جهت پایان دادن به حضور فساد برانگیز و ویرانگر امریکا در منطقه باشد، گفتند: از برکات عظیم شهادت و معنویت حاج قاسم سلیمانی قیامتی بود که در شهرهای ایران و عراق در مراسم های تشییع به‌پا شد. این بدرقه ها، زنده بودن انقلاب اسلامی را به رخ جهانیان کشید و من در مقابل آنچه روح بزرگ آن شهید عزیز برای ایران و منطقه به ارمغان آورد، سر تعظیم فرود می آورم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به شهادت سردار پرافتخار اسلام و ایران حاج قاسم سلیمانی، آن شهید عزیز را رفیقی خوب، بزرگوار و شجاع خواندند که با خوش‌بختی به ملکوت اعلی پیوست.

رهبر انقلاب در تبیین خصایص سپهبد شهید سلیمانی، «شجاعت» و «تدبیر» را دو ویژگی برجسته او برشمردند و یادآوری کردند: برخی شجاعت دارند اما تدبیر و عقل لازم را برای به کار بردن شجاعت ندارند و برخی اهل تدبیرند اما اهل اقدام و عمل نیستند و دل و جگر کار را ندارند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: حاج قاسم از دفاع مقدس تا پایان عمر با شجاعت به دل خطر می‌رفت اما در عین حال با تدبیر و فکر و منطق عمل می‌کرد و نه تنها در میدان نظامی بلکه در میدان سیاست هم شجاعت و تدبیر توأمان داشت و سخنانش قانع‌کننده، منطقی و تاثیرگذار بود که بنده این واقعیت را بارها به دوستان فعال در عرصه سیاسی گفته‌ام.

ایشان اخلاص سردار پرافتخار حاج قاسم سلیمانی را بالاتر از همه خصائص او خواندند و افزودند: او شجاعت و تدبیرش را برای خدا خرج می‌کرد و اهل تظاهر و ریا نبود که ما نیز باید برای دستیابی به این ویژگی بسیار مهم یعنی اخلاص، تلاش و تمرین کنیم.

ایشان در زمینه اخلاص مثال‌زدنی حاج قاسم افزودند: در جلسه‌های رسمی با مسئولان مختلف، او به‌گونه‌ای در حاشیه و دور از چشم می‌نشست که باید می‌گشتید تا او را پیدا می‌کردید و می‌دیدید.

رهبر انقلاب «مراقبت از حدود شرعی» را در همه شرایط حتی در میدان جنگ، از دیگر خصوصیات حاج قاسم برشمردند و افزودند: او فرماندهی جنگاور و مسلط بر عرصه نظامی بود اما در میدان جنگ نیز حدود شرعی را کاملاً رعایت می‌کرد تا به هیچ کس ظلم و تعدی نشود، آن‌هم درحالی که خیلی‌ها در عرصه نظامی اهل احتیاط و رعایت حدود شرعی نیستند.

رهبر انقلاب با اشاره به مراقبت سردار سلیمانی برای حفظ جان اطرافیان، رزمندگان و همکارانش افزودند: ویژگی مهم حاج قاسم این بود که در مسائل داخلی اهل حزب و جناح و این‌گونه تقسیم‌بندی‌ها نبود اما به شدت انقلابی و پایبند به خط نورانی و مبارک امام بود و انقلاب و انقلابی‌گری خط قرمز قطعی او بود. حاج قاسم واقعاً ذوب در انقلاب بود و برخی سعی نکنند که این واقعیت‌ها را کم‌رنگ کنند.

ایشان خنثی کردن همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در غرب آسیا را نمونه‌ای از تدبیر و شجاعت شهید سلیمانی برشمردند و گفتند: دشمنان حاج قاسم، این واقعیت را به خوبی می‌دانند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در همین زمینه افزودند: حاج قاسم در مقابل همه نقشه‌هایی که با پول، توانایی و تأثیرگذاری سیاسی و تشکیلات وسیع آمریکایی‌ها شکل می‌گرفت، قد علم کرد و آن‌ها را خنثی و بی‌نتیجه کرد.

ایشان در تبیین تأثیرگذاری بی‌بدیل سردار سلیمانی در قضیه فلسطین افزودند: آمریکایی‌ها سعی داشتند قضیه فلسطین را به فراموشی بسپارند و کاری کنند که فلسطینی‌ها در حالت ضعف قرار گیرند تا جرأت مبارزه نداشته باشند اما این مرد بزرگ، دست فلسطینی‌ها را پُر کرد و به آن‌ها جرأت و توان مبارزه داد.

رهبر انقلاب با اشاره به تصریح مکرر رهبران فلسطینی در این زمینه افزودند: حاج قاسم کاری کرد که منطقه کوچکی مانند غزه در مقابل صهیونیست‌های پر مدعا به گونه‌ای ایستاد که رژیم صهیونیستی ۴۸ ساعته مجبور به درخواست آتش‌بس شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیان نقش تعیین‌کننده سپهبد سلیمانی در شکست نقشه‌های آمریکا در عراق نیز افزودند: آمریکایی‌ها می‌خواستند عراق یا شبیه رژیم طاغوت باشد یا شبیه برخی رژیم‌ها مثل سعودی که به تعبیر آنها نقش گاو شیرده را دارند، اما حاج قاسم به کمک عناصر مؤمن و جوانان شجاع عراقی و مرجعیت در عراق رفت و در مقابل این نقشه ایستاد و آن را خنثی کرد.

رهبر انقلاب افزودند: در لبنان نیز آمریکایی‌ها می‌خواستند لبنان را از مهمترین عامل استقلالش یعنی حزب‌الله محروم کنند تا صهیونیست‌ها، لبنان بی‌دفاع را همچون برخی مقاطع به‌راحتی اشغال کنند اما حزب‌الله روز به روز قوی‌تر شد به‌گونه‌ای که امروز، هم دست لبنان است و هم چشم لبنان که نقش شهید شجاع و با تدبیر ما در این مسئله ممتاز و برجسته بوده است.

ایشان با تأکید بر اینکه امروز ملتها بیدارند، افزودند: شهید سلیمانی به همراه رفقای عزیزش همچون شهید ابومهدی المهندس آن مرد مؤمن و شجاع و برخوردار از چهره نورانی و خدایی، توانستند کارهای بزرگی را به ثمر برسانند.

رهبر انقلاب اسلامی بخش دیگری از سخنانشان درباره شهید سلیمانی را به برکات شهادت عظیم وی اختصاص دادند و گفتند: هر زمانی که این شهید عزیز گزارشی ارائه می کرد من قلباً و زباناً او را تحسین می کردم اما اکنون در برابر برکات شهادت او و آنچه این شهادت برای کشور و منطقه ایجاد کرد، سر تعظیم فرود می آورم.

حضرت آیت الله خامنه ای، این برکات عظیم و قیامتی را که در تشییع جنازه آن شهید گرانقدر و همراهانش به پا شد نتیجه معنویت او برشمردند و افزودند: آن بدرقه های ایرانی را و همچنین آن بدرقه های عراقی را در کاظمین، بغداد، نجف و کربلا و آن تشییعی را که نسبت به این پیکر قطعه قطعه شد، دیدید. از روح مطهر آن شهید بزرگوار از اعماق دل تشکر می کنم.

ایشان با تأکید بر اینکه شهادت حاج قاسم سلیمانی و آن تشییع های بی نظیر «زنده بودن انقلاب» را به رخ دنیا کشید، خاطرنشان کردند: عده ای می‌خواستند وانمود کنند که انقلاب اسلامی در ایران تمام شده است و البته عده ای هم سعی می کنند این اتفاق بیفتد، اما شهادت حاج قاسم نشان داد که انقلاب زنده است و همه دیدند که چه قیامتی در تهران و دیگر شهرها به پا شد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه شهید سلیمانی با شهادت خود، چشم های غبار گرفته را باز و دشمنان را مجبور به خضوع در مقابل عظمت ملت ایران کرد، گفتند: ملت ایران با حضور بی نظیر خود در مراسم تشییع، به دهان دشمنان و امریکایی‌های بی انصاف، دروغ‌گو و هجوگو زد که می خواهند این مجاهد عظیم‌القدر و سردار و فرمانده مبارزه با تروریسم را یک تروریست معرفی کنند.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین با ابراز تأسف عمیق از حادثه تلخ روز گذشته در مراسم تشییع شهید سلیمانی در کرمان گفتند: به خانواده‌های این هم‌میهنان عزیز کرمانی تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم ارواح مطهر این جان‌باختگان با شهید سلیمانی محشور شوند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه با اشاره به حملات موشکی بامداد امروز به پایگاه های نظامیان تروریست امریکا در عراق گفتند: بحث انتقام بحث دیگری است، دیشب یک سیلی به آنها زده شد اما در مقام مقابله، این اقدامات نظامی به این شکل کفایت نمی کند بلکه باید حضور فسادبرانگیز امریکا در منطقه تمام شود.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه ملت های منطقه و دولت های برخاسته از ملت ها بدون تردید ادامه این حضور فسادبرانگیز امریکا را قبول نمی کنند، خاطرنشان کردند: حضور آنها در این منطقه و در هر جای دیگر دنیا، جز جنگ، اختلاف، فتنه، ویرانی و خراب شدن زیربناها هیچ نتیجه دیگری نداشته است و آنها همین فساد و ویرانگری را برای ایران عزیز و جمهوری اسلامی هم آرزو و اصرار دارند و مسئله مذاکره و نشستن پشت میز، مقدمه آن دخالتها و حضورها است، بنابراین حضور امریکایی‌ها در منطقه باید به پایان برسد.

ایشان یکی از وظایف آحاد مردم در شرایط کنونی را «شناخت دشمن» دانستند و تأکید کردند: نباید در شناخت دشمن دچار اشتباه شد و با اینکه همه می دانند دشمن عبارت از «استکبار، صهیونیزم و امریکا» است اما تلاش وسیعی با استفاده از شیوه های پیچیده تبلیغاتی برای تغییر نظر مردم درخصوص دشمن در دستور کار است.

حضرت آیت الله خامنه ای از دیگر وظایف مهم آحاد مردم در شرایط کنونی را آگاهی از نقشه دشمن و شیوه های مقابله با آن برشمردند و گفتند: جمهوری اسلامی ایران بدون خواست، کمک و آراء مثبت و اراده های مردم معنایی ندارد، بنابراین مردم باید نسبت به نقشه دشمن و راههای مقابله با آن شناخت داشته باشند.

ایشان با اشاره به وجود افراد شجاع و با تدبیر در کشور در عرصه های نظامی، علمی، سیاسی و اقتصادی افزودند: باید سخن این افراد شنیده، و به پیشنهادهای آنها در سطح کشور توجه و عمل شود.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: همانگونه که امام بزرگوار فتح الفتوح انقلاب اسلامی را تربیت جوانان مؤمن، شجاع و کارآمد می دانستند، امروز چنین انسانهای تربیت‌شده مکتب امام در کشور فراوان هستند و باید از ظرفیت آنها برای مقابله با طراحی های دشمن استفاده شود.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه دشمن عبارت از امریکا، رژیم صهیونیستی و مجموعه ای از کمپانی‌ها و غارتگران و ستمگران دنیا تحت عنوان دستگاه استکبار است، افزودند: برخی دولتهای داخل یا خارج منطقه را تا زمانی که حرکتی در خدمت دشمن انجام نداده باشند، نباید جزو دشمن قلمداد کرد.

ایشان نقشه اساسی دشمن را ایجاد اخلال در عزم و اراده مردم و جوانان دانستند و افزودند: آنها تلاش می‌کنند با تردیدافکنی در ایمان و غیرت دینی مردم، قدرت تهاجمی و دفاعی جمهوری اسلامی را از بین ببرند. البته توطئه آمریکایی‌ها فقط منحصر به این ترفند نیست بلکه آنها به دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی در میدانهای سیاست، اقتصاد و مسائل امنیتی نیز هستند.

رهبر انقلاب اسلامی، برنامه‌ریزی دشمنان ملت ایران قبل از حوادث آبان را از جمله توطئه‌های امنیتی آنان دانستند و خاطرنشان کردند: قبل از وقوع قضایای آبان، یک عنصر آمریکایی با عده‌ای ایرانیِ مزدور و وطن‌فروش در یک کشور کوچک اما واقعاً شریر و خبیث اروپایی دور هم جمع شدند و نقشه‌های قبلی خود را برای حوادثی که چند روز بعد اتفاق افتاد به‌روز کردند.

ایشان افزودند: مردم از حادثه بنزین اوقاتشان تلخ بود و به محض آنکه برخی مردم که تعداد آنها نیز زیاد نبود به‌عنوان اعتراض بیرون آمدند، مغرضان، فریب‌خوردگان و عمّال دشمن که از قبل آنها را آماده کرده و به عده‌ای از آن مزدوران پول داده بودند، شروع به اجرای آن نقشه یعنی تخریب، آتش زدن و ویران کردن مراکز دولتی و مردمی کردند تا جنگ راه بیندازند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به خوشحالی آمریکایی‌ها در روز اول آن حوادث به خیال اینکه کار ایران تمام شده است، گفتند: البته دو روز بعد که معلوم شد کار خود آنها تمام شده است نه ایران، بسیار اندوهگین و غصه‌دار شدند.

رهبر انقلاب اسلامی بار دیگر همگان را به تیزبینی در مقابل نقشه دشمن و در نظر داشتن نقاط اساسی یعنی «مبانی فکریِ اسلامی و انقلابی» و «وحدت ملی» توصیه کردند و افزودند: این وحدتی که خوشبختانه در زیر تابوت پیکر مطهر شهید سلیمانی و شهدای همراه ایشان در بین مردم دیده شد، باید محفوظ بماند و جهت‌گیریِ مردم، انقلابی و در جهت تکریم مردان انقلاب و شهیدان و عناصر یادآور ارزشهای انقلاب باشد.

ایشان با تأکید بر این واقعیت که دشمنیِ جبهه دشمنان با ملت ایران دشمنیِ ذاتی و همیشگی است نه یک دشمنیِ فصلی و موسمی، گفتند: راه علاج این است که ما خود را از همه جهات سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی قوی کنیم تا دشمن نتواند ضربه بزند، بنابراین اینکه برخی خیال کنند اگر ما یک قدم عقب برویم و قدری کوتاه بیاییم، آمریکایی‌ها دست از دشمنی برمی‌دارند، خطایی فاحش است.

حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین به یک خطای تحلیلی دیگر مبنی بر اینکه «کاری نکنید که آمریکایی‌ها عصبانی شوند» نیز اشاره کردند و در پاسخ به آن گفتند: این حرف درست بر خلاف فرمایش پروردگار در قرآن کریم است که می‌فرماید رشد نهالهای برومند و عناصر و جوانان مؤمن، اساساً برای این است که دشمنان عصبانی شوند. البته آنها نیز بیش از هر چیزی از همین جوانان عرصه‌های علم و جهاد و خدمت و نظامی عصبانی هستند.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی علیه رژیم تروریست آمریکا را خوب خواندند و افزودند: مصوبه پارلمان عراق نیز که مصوبه اخراج آمریکا از این کشور بود، بسیار خوب بود و امیدواریم خداوند توفیق دهد این حرکت را دنبال کنند.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین در ابتدای سخنانشان با اشاره به حادثه بسیار مهم و تاریخ‌ساز ۱۹ دی ۱۳۵۶ گفتند: باید خاطره و عمق تأثیرگذاری این حادثه عظیم را همیشه به یاد داشته باشیم و با درس‌گیری از این‌گونه حوادث، گذشته را راهنما و چراغ آینده قرار دهیم.

ایشان حادثه ۱۹ دی ۱۳۵۶ قم را ایستادگی مردم قم در مقابل رژیم بی‌رحم طاغوت خواندند و خاطرنشان کردند: مردم قم آن‌ روز در دفاع از مقام مرجعیت رهبر عظیم‌الشأن ملت یعنی امام خمینی(ره) با دست خالی و فقط با تکیه بر «ایمان» و «غیرت دینی» سینه سپر کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: در آن روز، نه قیام‌کنندگان قمی و نه رژیم طاغوت که به خیال خود آن‌ها را تار و مار کرده بود، هرگز فکر نمی‌کردند این حرکت منشأ چه تحول عظیمی در ایران و حتی در تاریخ منطقه و جهان شود اما برکتی که خدا به این حرکت مبتنی بر ایمان و غیرت دینی داد موجب شد اربعین‌های پشت سرهم شکل بگیرد و سرانجام انقلاب با رهبری امام بزرگوار به پیروزی برسد.

ایشان تأکید کردند: باید همیشه به یاد داشته باشیم که سر آغاز انقلاب عظیم اسلامی، همین حرکت مخلصانه اما به‌ظاهر کوچک مردم قم بود که با هدایت و دست قدرت الهی به سرانجامی تاریخ‌ساز منجر شد که این هدایت و نصرت در همه حوادث و رویدادهای متکی بر ایمان و غیرت دینی وجود خواهد داشت.

رهبر انقلاب با اشاره به دست پُر ملت ایران در مقابل زورگویان عالم افزودند: البته ابزار نظامی نیز وقتی اثر حقیقی و کارگشا دارد که متکی بر ایمان و غیرت دینی باشد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به وعده الهی مبنی بر غلبه شماری قلیل بر جبهه‌ای بسیار وسیع به اذن الهی افزودند: شرط تحقق این وعده صادق، ایمان و غیرت دینی است.

ایشان با توصیه مؤکد به مسئولان تبلیغاتی، علمای معظم قم و دیگر مناطق و نیز آحاد مردم و جوانان فعال حوزه فرهنگی برای تلاش درباره زنده ماندن درس‌های حوادثی همچون قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم قم افزودند: باید همواره به یاد داشته باشیم که شروع مظلومانه اما متکی بر ایمان و غیرت دینی می‌تواند با یاری پروردگار حوادث عظیمی را در پی داشته باشد.

رهبر انقلاب اسلامی با استناد به آیات مکرر قرآن کریم درباره فراموش نکردن یاری و نعمت‌های پروردگار افزودند: بنی اسرائیل در سایه قدرت معنوی و یاری پروردگار از زیر فشار رژیم سفاک فرعون رهایی یافتند اما با گذشت زمان، توکل و اعتماد به خدا و صبر و استقامت را از دست دادند و در نتیجه به ذلت و مَسکنت و غضب الهی دچار شدند.

ایشان کمیت و کیفیت جوانان مؤمن و پایبند به انقلاب را از اول انقلاب هم بیشتر خواندند اما تأکید کردند: باید مراقب بود راه را درست طی کنیم که لازمه این کار، فراموش نکردن این درس بزرگ قرآنی است.