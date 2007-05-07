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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۴۸

/ همراه با چند ترانه سینمایی /

" تصور کن " دفتر ترانه های یغما گلرویی منتشر شد

" تصور کن " دفتر ترانه های یغما گلرویی منتشر شد

مجموعه ترانه " تصور کن " شامل تازه ترین سروده های یغما گلرویی به تازگی از سوی موسسه انتشارات نگاه وارد پیشخوان کتابفروشی ها شده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، مجموعه شعر و ترانه " تصور کن " در 256 صفحه ، شمارگان 3000 نسخه و بهای 2800 تومان در قطع رقعی با جلد شومیز از سوی موسسه انتشارات نگاه در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شده است.

" تصورکن " مجموعه ای نزدیک به 60 قطعه ترانه جدید از سروده های یغما گلرویی ، شاعر و ترانه سرای جوان ( متولد 1354) را شامل می شود که بیشتر حال و هوایی اجتماعی - فرهنگی دارد.

نصور کن، عاشقانه، ضامن دار، کتاب، حوای بی حواس، محله ما، دعوت، کارگر، سرود سپید، دوره گرد، مشق شب و... عنوان برخی ترانه های کتاب هستند.

در این مجموعه همچنین ترانه های فیلم های  " حکم " و " رئیس " از فیلم های سینمایی مسعود کیمیایی که توسط یغما گلرویی سروده شده نیزدرج شده است.

کد مطلب 482189

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