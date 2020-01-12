«گوگل پی» کارت شناسایی و پرداخت دانش آموزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، یک شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت صورت حساب در آمریکا به نام ترانسکت قابلیتی را به خدمات گوگل پی اضافه کرده که به کاربران امکان می‌دهد تا شناسه‌های کاربری خود در مدارس را به برنامه گوگل پی بیفزایند.

گوگل پی یکی از خدمات متنوع گوگل است که به کاربران امکان می‌دهد تا پرداخت‌های خود را از طریق گوشی‌های هوشمند انجام دهند. با استفاده از این خدمات دیگر نیازی به استفاده از کارت‌های بانکی بین‌المللی یا حساب‌های ارزی نیست.

خدمات یادشده فعلاً تنها از طریق گوشی‌های اندرویدی در دسترس است و کاربران برای بهره‌گیری از آن تنها کافیست به سرویس یادشده متصل شوند و گوشی را در مجاورت یک دستگاه ان اف سی ریدر قرار دهند و تنظیمات ضروری اعلام شده از طرف مدرسه محل تحصیل را اعمال کنند.

در نهایت می‌توان از این طریق برای شناسایی هویت، پرداخت هزینه تغذیه و استفاده از خدمات مختلف و غیره استفاده کرد.