ساخت کارخانه ای با ظرفیت تولید ۲۵۰ کیلوگرم مس کاتد در روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده فرآوری مواد معدنی، محققان پژوهشکده فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی با رویکرد افزایش تولید ملی، و راه اندازی کارخانه های فرآوری، جلوگیری از خام فروشی و افزایش کارآفرینی موفق به طراحی و ساخت کارخانه فرآوری مس با ظرفیت تولید ۲۵۰ کیلوگرم مس کاتد در روز شده اند.

دکتر زهرا بهری مدیر گروه کنترل و مدل سازی سیستم های فرآوری با بیان اینکه در این طراحی، ماده معدنی مس اکسیدی خرده شده با ماکزیمم ابعاد ۱۲۰ میکرون و با حداقل عیار ۵/۱ درصد وارد کارخانه شده و پس از عبور از واحد های، لیچینگ، فیلتراسیون، استخراج حلالی، استریپ و الکترووینینگ مس کاتد با عیار ۹۹.۹۹ درصد تولید می شود.

وی ادامه داد: اولین مرحله از این فرایند، فروشویی یا لیچینگ نام دارد. لیچینگ مس در نتیجه حل شدن مس موجود در کانه-های آن در یک محلول آبی اتفاق می افتد که این محلول اغلب اسید سولفوریک رقیق است. قرار دادن فیلتر برای محلول خروجی از تانک‌ها قبل از ورود به مرحله بعد ضروری است. این فیلتر از ورود ذرات ریز معلق در plsو بروز مشکلات اساسی در داخل کارخانه جلوگیری خواهد کرد. معمولاً در این قسمت از فیلترپرس استفاده می‌شود.

عضو هیات علمی پژوهشکده فرآوری موادمعدنی جهاددانشگاهی گفت: ساختمان دستگاه های بخش استخراج حلالی بسیار ساده است. در این واحد، مس موجود در محلول ورودی در چند مرحله توسط ماده آلی استخراج شده و پس از آن مجددا به داخل تانک های لیچینگ انتقال می یابد. به منظور جداسازی فاز آلی و آبی بکار برده شده شکل ستلر مکعب مستطیل است که شامل فنس هایی جهت آرام کردن جریان و خروجی های مخصوص فاز آلی و آبی است.

در این مرحله الکترولیت باردار وارد سلول های الکترولیز شده و پس از جذب شدن مقداری از مس محتوا روی کاتدها، جهت باردار شدن مجدد به قسمت استریپینگ انتقال خواهد یافت.

وی ادامه داد: در این طراحی از تکنیک هایی در طی هر یک از مراحل عملیاتی استفاده شده است که در نهایت منجر به افزایش بازیابی مس و کاهش هزینه مواد مصرفی در طول فرآیند شده است و روند تولید را نسبت به روش های متداول دیگر اقتصادی تر کرده است.