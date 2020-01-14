به گزارش خبرنگار مهر، نصرالدین سلجوقی، پژوهشگر پرکار در حوزه تخصصی هنر افغانستان در تازه‌ترین کتابش با عنوان «موسیقی افغانستان و هنرمندان حرفه‌ای شهر هرات» به سرگذشت موسیقی در افغانستان و همچنین موسیقی محلی هرات و هنرمندان معاصر برجسته در این هنر پرداخته است. این کتاب را انتشارات مشهور احراری در افغانستان منتشر کرده است.

هرات در زمینه موسیقی تاریخ درخشانی داشته است. متاسفانه به میراث هرات در زمینه موسیقی چندان پرداخته نشده و این میراث در معرض نابودی هستند. همچنین گروه‌ها و دسته جات موسیقی بودند که اکنون دیگر نیستند. به عنوان مثال «جه خانه» به گروه یا ارکستر موسیقی چند نفری گفته می‌شد که نوازندگان آن از سازهای لازمه غربی چون توله، نی کورنت، کلارنت، تروپت، باریتون، خنج، درخت زنگ، ترنگل، دهل و.. استفاده می‌کردند. این گروه را در زبان انگلیسی برس باند (Brass Band) گویند. این دسته از ارکسترها در داخل و خارج افغانستان همواره در پادگان‌های نظامی و در مراسم تشریفات استفاده می‌شد. در افغانستان علاوه بر محلات نظامی، این گروه‌ها بطور مجزا در شهرداری‌های هرات، مزار شریف، قندهار و کابل هم به کار گرفته می‌شدند.

تا حدود سه یا چهار دهه قبل باجه خانه در تشکیلات شهرداری وجود داشت و از این گروه علاوه بر مراسم عروسی شهروندان هرات در جشن‌های عنعنوی نوروز، روز دهقان، روز معلم، جشن اطفال و جشن استرداد استقلال افغانستان نیز استفاده می‌شد. امروزه از باجه خانه شهرداری هرات هیچ اثری باقی نمانده است و شاید اعضای آن همه این جهان را وداع گفته باشند. همه آنها مردمانی بودند فقیر، متدین، نماز خوان و وظیفه شناس که به معاش اندک شهرداری به گذران زندگی می‌پرداختند.

نصرالدین سلجوقی نویسنده این کتاب که جایزه صلح اسلامی از یک کنفرانس اسلامی را نیز در کارنامه دارد، فرزند محمدعمر مطیع است و در سال ۱۳۳۱ در هرات متولد و در دبیرستان جامی هرات آموزش دیده است. سلجوقی در دانشکده زبان و ادبیات دری در دانشگاه کابل تحصیل کرد و پس از آن خدمات فراوان فرهنگی برای ملت افغانستان از کشورهای افغانستان، ایران، ایرلند و انگلیس انجام داد.

«موسیقی و تئاتر در هرات، سرایندگان و آوازخوانان حرفه‌ای و شوقی هنر تئاتر و هنرآفرینان هراتی» و «افغانستان در آیینه تصویر: احوال و آثار عکاسان و فوتوژورنالیستان داخلی و خارجی: ۱۸۳۹ - ۲۰۱۴» از دیگر کتاب‌های منتشر شده سلجوقی است.

این خبر بر اساس اطلاعات دریافتی از رایزنی فرهنگی ایران در هرات تنظیم شده است.